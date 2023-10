En Salta regalaron tatuajes de Maradona por el cumple del Diez

lunes 30 de octubre de 2023

“Qué me importa lo que Diego hizo con su vida, me importa lo que hizo con la mía”, dijo Roberto Fontanarrosa alguna vez y Matías del Barco, dueño de la franquicia "Kiricocho", lo entendió a la perfección. El local regaló tatuajes del "10" en homenaje a los 63 años que habría cumplido Pelusa este lunes 30 de octubre. Varios salteños se acercaron a estamparse la firma en Sarmiento 454 en la ciudad capital.

Matías tiene una sociedad con Mariana y juntos construyeron el "Estadio Salta" y en la misma, Enzo (@nhtattosalta/@victorytattoosupplies) se encargó de tatuar la firma y el famoso 10 de una firma original de Maradona. "A ese 10 lo regala Dalma (Maradona) un poco después que él muera y la idea era darle una vuelca de rosca... Es una forma de brindarle algo por todo lo que me dio", dijo emocionado el dueño de la franquicia.

Mario Campos, un volante emblema del fútbol salteño, fue uno de los que se acercó a Sarmiento 454 a tatuarse a Maradona y habló con El Tribuno mientras se hacía el número diez en la parte posterior de su brazo: "El Diego marcó nuestra infancia, nadie quería ser Batman, Robin, ni Superman, si lo teníamos a Maradona. Aprovechamos que hicieron esta movida Matías y Mariana y como él es uno de mis mejores amigos, pasé a hacerme el modelo de la camiseta".

"Los tatuajes más pedidos fueron las firmas"

El artista también dialogó con este medio y contó cómo surgió la idea de trabajar durante gran parte de este lunes en el local dedicada al deporte más popular del país: "Con Matías nos encontramos para hacer tatuajes relacionados al fútbol. Es muy lindo hacer este tipo de trabajos y los tatuajes más pedidos fueron las firmas, como muchos de los trabajos que hice desde que me dedico a los tatuajes".

"La idea nació cuando fui a firmar el contrato con la franquicia y nos hablaban de fechas especiales, como el caso de (Carlos Salvador) Bilardo. Estaba bueno plasmar los tatuajes porque yo tengo tatuado lo que más amo en la vida y se lo queríamos transmitir a la gente. La idea también es que se conozca la marca", indicó Matías, mientras que Mariana aportó que "la gente se enamora de los modelos de camisetas que tenemos por los momentos que vivió", debido a que no solo hay indumentaria relacionada al surgido en Argentinos Juniors, sino también de Marcelo Gallardo, Carlos Bianchi, clubes como Racing y varios modelos más.

Y si bien Lionel Andrés Messi es el héroe de los más chicos "Solo Maradona puede llevar a cabo estas locuras, más allá que lo amo a Leo, lo de él va por otro lado", agregó Matías quien llevó su colección personal al local de las camisetas que usó Diego: Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelona, Nápoli, Sevilla y Newell's.

El regalo de Dalma a los fanáticos

Poco tiempo después de la muerte de Maradona (el 25 de noviembre de 2020), Dalma y Giannina, dos de las hijas de Diego, se tatuaron el "10" y lo compartieron en las redes sociales.

"Acá va uno de los tatuajes que nos hicimos con Giani y obvio lo queremos compartir con ustedes por si alguien se lo quiere hacer con nosotras. Avisen y les pasamos el original", contó Dalma a través de Instagram.

Luego, ante los pedidos de los fanáticos, compartió una imagen con el 10: "Para todos los que me piden el tatuaje original. No lo puedo pasar 1 por 1 porque me lo pidieron más de 50 mil personas. Gracias por tanto amor y si se lo tatúan, mándenme la foto".

Un gol especial para los salteños y los millonarios

Otro de los fanáticos que se acercó a tatuarse fue Facundo "Mono" Vallejo, historiador de Gimnasia y Tiro y seguidor del club millonario.

"El Diego para mí significa un montón. Me atravesó de una manera única por lo que significó para todos los argentinos y para mí, que soy hincha de Gimnasia y Tiro, haberlo tenido en nuestro estadio haciendo su último gol con la camiseta argentina, en suelo argentino, me llena de orgullo", dijo. Además de la firma, Mono ya tenía la silueta de Maradona festejando en el estadio Gigante del Norte el 20 de abril de 1994 ante Marruecos. /El Tribuno