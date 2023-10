Messi se enojó con Ibai Llanos: "Te clavo el visto la próxima"

lunes 30 de octubre de 2023

Luego de haber recibido su octavo Balón de Oro en el Théâtre du Châtelet de París, Lionel Messi regresó a la alfombra roja para dialogar con la prensa antes de su retirada y en uno de los diálogos con los medios sobresalió un cruce inesperado con el reconocido streamer español Ibai Llanos, quien estaba siguiendo la ceremonia desde su estudio.

Al delantero de Inter Miami le colocaron un auricular para entablar la conversación con Ibai, quien lo felicitó por un nuevo logro en su carrera. “Felicidades, Leo. Enhorabuena. Estás muy cansado, disfrútalo mucho”, expresó Llanos desde España. “Gracias, pero igual estoy muy enojado con vos por lo que hiciste el otro día”, le respondió Messi dejando entrever una sonrisa cómplice.

Segundos después, el mejor futbolista del mundo le recordó al creador de la Kings League cuál fue el motivo por el cual le inició el reclamo en público. “Mandaste mensajes y los leíste en público. No te voy a contestar más ahora”, recriminó Leo al tiempo que Ibai suplicaba: “Pero los borré, lo pixelé”. “No te voy a contestar más porque hacés todo público. No tenés privacidad vos”, insistió el rosarino.

"Ibai":

Por el comentario que le hizo Lionel Messi pic.twitter.com/2B1VzenxKS — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 30, 2023

Pero Ibai no se quedó callado y continuó. Hasta metió a Sergio Agüero en la conversación, indicando que estas actitudes las aprendió del Kun. “No tenés privacidad. Yo te contesté de buena onda. No mostraste el mensaje pero dijiste lo que te había puesto. La próxima no te contesto más, te clavo el visto”, concluyó el ídolo del Barcelona mientras Llanos cambiaba de tema y le consultaba sobre sus sensaciones tras haber ganado el octavo Balón de Oro.

En concreto, el cruce entre Messi e Ibai Llanos se dio porque el streamer hizo público un mensaje de Instagram que le envió al futbolista de Inter durante una de sus transmisiones que son vistas por millones de personas. El español propuso un desafío que se hizo viral que constaba en enviarle un mensaje privado al campeón del mundo para ver si el capitán le contestaba. Para sorpresa de él y de muchos, La Pulga no solo contestó de inmediato sino que agradeció su preocupación.

“Hablé con él varias veces antes y preguntémosle sobre su lesión. Me da un poco de vergüenza porque me parece un poco extraño porque me preguntará ¿por qué me dices esto?… Anteriormente le había preguntado sobre su lesión en París”, reconoció el ibérico.

“Hola Lionel, espero que te estés recuperando de tu lesión, te mando un fuerte abrazo”, fue el mensaje de Ibai para Messi, quien no tardó en contestarle. “Hola, Ibai, ¡muchas gracias! Un fuerte abrazo”.

El video con la conversación se volvió viral y causó furor entre los fanáticos que suman más de 14 millones de seguidores al español solo en Twitter y unos 488 millones de followers de La Pulga solo en Instagram. /Infobae