Odontólogos denuncian que los aumentos desmedidos en insumos pone en riesgo la atención de los pacientes

martes 31 de octubre de 2023

La situación de los profesionales de la salud bucal es apremiante. Así lo advirtieron tres entidades salteñas, que tuvieron coincidencia con lo que venían denunciado otros referentes a nivel nacional. Los motivos van desde pagos retrasados e insuficientes, hasta aumentos desmedidos de los insumos.

Las negociaciones con obras sociales y prepagas por actualización de aranceles no llegan a buen puerto. "Hemos estado negociando con la mayor parte de las obras sociales y todas se justifican en que no pueden pagar más por cómo está el país. Con algunas hemos llegado al 50% de la estructura de los costos, son una o dos, y el resto está por debajo.", manifestó Marcela Tejerina, presidenta de la Asociación Odontológica, que puso el foco principalmente en "las prepagas, que no se dan ni por aludidas".

"La estamos pasando mal"

"Es muy triste, algunas responden y otras no, entiendo la situación, pero la verdad es que la estamos pasando mal" , indicó Viviana Peccia, presidenta del Círculo de Odontólogos.

"Toda negociación es lenta", indicó Guadalupe García, presidenta de la Sociedad de Odontología, quien aseguró que ante este escenario se debe luchar desde todas las instituciones "codo a codo".

Desde las diferentes entidades aseguran que no tienen conocimiento de que los profesionales cobren actualmente una diferencia. Aunque aclaran que, de cobrarlo, "no es plus", ya que este tiene el sentido de ser un extra a la cobertura ética y aquí no se llega a cubrir ni eso. Según el nomenclador de la Asociación Odontológica a nivel nacional, el costo de la consulta es de $9 mil.

En tanto, indican que cada profesional decide si continúan aceptando las obras sociales y prepagas. "Hay varios que hace mucho ya dejaron de atender por obra social y atienden de forma particular", indicó Peccia, del Círculo.

También lamentaron los plazos de pago de algunos prestadores, que llegan a alcanzar los 60 días posteriores a la atención realizada. "Alguien tiene que hacer el esfuerzo y no los odontólogos como variable de ajuste", advirtió Tejerina.

Aumentos de insumos desmedidos

A esto se suma, indicaron, un contexto de falta o aumento desmedido de insumos. En Salta por ejemplo, son tres los negocios que comercializan los materiales.

"No nos quieren vender, yo no sé si es que no se sabe el valor de reposición o especulación", cuestionó García, la representante de la Sociedad Odontológica. "La anestesia todos los días tiene un precio nuevo", agregó.

Peccia, por su parte, indicó que una caja de guantes de látex pasó "en cuestión de meses" de 700 pesos a 5.100. La presidenta del Círculo señaló sin vueltas que hay especulación: "Están guardando, están especulando con la suba del dólar, guardan sus insumos y nos abastecemos con lo que tenemos".

Mientras que García explicó que esos costos no pueden trasladarse al paciente y la obra social no actualiza los pagos. "Se nos hace casi imposible atender porque estamos en negociaciones todos los días", reprochó la profesional. / El Tribuno