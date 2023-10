El desconsuelo de Marina Calabró por su separación

A continuación, y cuando desde el panel le preguntaron cómo se tomó la noticia su hija, Calabró se quebró. “Ésa es una gran pregunta...”, comenzó diciendo la columnista de Lanata sin filtro (Radio Mitre) y conductora de 8 AM (La Nación +), hasta que se le cerró la garganta. “Dieron en una tecla muy sensible”, pudo agregar después, con lágrimas en los ojos y tratando de tomar algo de aire.

“Mía me encaró, porque me vio llorando por todo esto... Quiero aclarar algo: lloro, soy llorona, no se asusten. El público ya sabe. No es una puesta en escena, estoy vulnerable”, dijo luego, interrumpiendo su relato. “Mía me dijo algo que me partió. Me dijo: ‘Mamá, hace un año que no hago más que verte llorar. Te pido, por favor, que trates de estar bien y no llorar más’”, pudo decir finalmente Calabró.

“La verdad es que me dio como una puñalada y me hizo tomar conciencia de que tiene razón. Me dijo: ‘Me angustia mucho verte así, a veces no sé cómo decírtelo, no sé qué hacer para ayudarte’”, prosiguió con su relato a la vez en que destacó la entereza y la claridad de la adolescente al darle esas palabras de aliento en tan duro momento. “Mía ya me ayuda con el sólo hecho de existir. Y cuando me dijo eso, ahí tomé consciencia de que basta. Me dije: ‘Paro de sufrir. Basta. Porque es muy fuerte que una hija diga eso’. Es la sabiduría de los 14 años”, destacó Marina. Y de cara a su futuro inmediato, agregó: “Mi desafío y compromiso con ella es estar bien, dejar de llorar y recomponerme”.