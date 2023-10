Qué dijo Kylian Mbappé después que Messi ganó su octavo Balón de Oro

martes 31 de octubre de 2023

Lionel Messi ganó el Balón de Oro 2023 y es el octavo que acumula en su carrera profesional. Detrás de él, Erling Haaland del Manchester City y Kylian Mbappé del Paris Saint-Germain completaron el podio de los mejores jugadores del mundo.

El delantero, de 36 años, priorizó los agradecimientos al hablar ante el público: se acordó de sus compañeros de la selección argentina, del Barcelona, del Inter Miami, de su familia y de sus contendientes.

“No me quiero olvidar de Haaland y de Kylian (Mbappé) por todo lo que consiguieron. Erling tuvo un un año increíble y sé que ellos estarán acá en los próximos años. Veo a muchos jóvenes acá y no tengo dudas de que voy a disfrutar de muy buen fútbol durante mucho tiempo”, subrayó. Su ex compañero en el PSG observó la velada desde la primera fila junto a Bernardo Silva y el noruego. No recibió ningún reconocimiento, pero aplaudió y acompañó la ceremonia, en la que incluso tuvo que revivir, en medio de la premiación a Dibu Martínez como mejor arquero, el mano a mano que el arquero le tapó a Randall Kolo Muani en el tiempo extra.

Si bien hubo una gran competitividad entre ellos, incluso disputaron la final de la Copa del Mundo en Qatar 2022, siempre promovieron la buena onda e intentaron acallar las voces que querían sembrar peleas en el vestuario del conjunto parisino que compartieron durante dos años.

Luego de la obtención del mayor galardón individual para un futbolista, Mbappé posteó una historia de Instagram para homenajear a su excompañero: “Felicidades, Leo, por el premio. Tú lo mereces”.

Claramente, el francés intentó demostrar respeto por Messi, mientras que en las redes sociales asociaban las caras de frustración de Mbappé con el logro del argentino.

Qué dijo Lionel Messi en sus redes

Tras el evento, Leo realizó un extenso posteo en sus redes sociales para expresar sus sentimientos: “Solo tengo palabras de agradecimiento para toda la gente de todo el mundo que tanto me apoyó durante mi carrera y a quienes quiero dedicar de manera especial este premio, junto con mi familia que siempre estuvo a mi lado. Este es un Balón de Oro que también quiero compartir con mis compañeros de la selección argentina, cuerpo técnico, los empleados… Porque sin el Mundial que logramos juntos hubiera sido imposible ganarlo. Felicitaciones a todos los premiados y muchas gracias!”. También mostró su emoción Dibu Martínez: “Un día inolvidable para mí, mi familia y para la gente de Argentina. Felicidades Leo Messi por volver a poner a Argentina en lo más alto”.

El feeling con Mbappé también se percibió en la charla del vencedor con los medios. “Con Kylian hablamos mucho, luchamos por los mismos objetivos durante dos años y mantenemos una relación normal, por eso nos saludamos y hablamos”, contó. Tampoco fue lapidario con París luego de su salida. “Si bien no fue como lo esperaba, disfruté de la ciudad. Mis hijos le agarraron cariño, no querían irse ni cambiar de colegio por los amigos. Es una ciudad espectacular”, ensalzó.

Ahora bien, la respuesta se modificó cuando le consultaron si presentaría el Balón de Oro en el Parque de los Príncipes. “No creo que la gente del PSG esté contenta con eso”, soltó.