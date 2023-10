Ante los faltantes, Osvaldo Jaldo dijo que “Tucumán recibirá más combustible”

martes 31 de octubre de 2023

Desde el jueves se registran faltantes de nafta, gasoil y otros combustibles en distintas estaciones de servicio de la provincia. “¿Dónde conseguir nafta?” o “¿Dónde hay gasoil?”, son las preguntas más repetidas, mientras muchas estaciones de servicio de todo el país venden combustible por cupos.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, se refirió esta mañana en rueda de prensa a la escasez de combustible en el país y sostuvo que Tucumán “va a empezar a recibir más combustible” para normalizar el servicio.

En esa línea, el Primer Mandatario aseguró que “está llegando más combustible a la provincia de Tucumán”, y que la escasez del insumo “generó algunas colas para poder cargar combustible”, pero remarcó que “el servicio público de pasajeros no se ha parado por falta de combustible”.

Asimismo, indicó que las actividades de agro “han seguido funcionando tranquilamente, pero sí, no hay duda que ha causado malestar, y no hay duda de que no es cómodo ir a una estación de servicio y que te digan que no podés cargar combustible. Pero este problema empezó a solucionarse y ha sido anunciado por las autoridades nacionales”.

Las principales empresas petroleras y refinadoras del país le presentaron este lunes al Gobierno "un plan de acción para reforzar el abastecimiento pleno de nafta en la red de estaciones de servicio y recuperar los niveles de stock operativos de toda la cadena hasta volver a la normalidad", según informó el ministerio de Economía nacional.

Massa volvió a amenazar a las petroleras: "Fui muy duro, pero si no normalizan no sale un barco más"

El ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, volvió a amenazar a las petroleras por el faltante de nafta y soslayó que retienen el combustible para negociar el acuerdo de precios, que está por vencer.

“El tema, para que quede claro, hace 15 días en medio del proceso electoral empezó todo un ruido de que el día después de las elecciones había una devaluación y hubo retención de stock. Después cuando no hubo devaluación vino un segundo ruido que es 'vence el congelamiento de precios' y ¿de cuánto va a ser el aumento?", sostuvo.

En ese sentido, remarcó: "También hubo retención de stock de parte de las petroleras. Por eso fui muy duro ayer, lo reitero, si no normalizan no sale más un barco de exportaciones".

Y explicó: "¿Por qué? Lo tiene que saber la gente, las empresas petroleras argentinas están batiendo récord de producción, récord histórico, el más alto de producción este año. Además tenemos una situación de precios adicional que es primero la guerra y después el conflicto que se desata en Israel, generan una suba de precios internacional".

En paralelo el sector petrolero argentino tiene beneficios impositivos para exportar y tiene beneficios cambiarios para exportar, ahora eso tiene un límite ¿el límite cuál es?, que abastezcan el mercado local”.