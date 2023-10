Internaron nuevamente a Jorge Lanata

martes 31 de octubre de 2023

Un mes y medio después de recibir el alta, Jorge Lanata fue nuevamente internado en la Fundación Favaloro. El periodista se ausentó de su programa de Radio Mitre y pasado el mediodía, Ángel de Brito dio a conocer la noticia del ingreso del conductor a la unidad hospitalaria.

Pasadas las 13.30, el conductor habló desde la Fundación Favaloro para llevar tranquilidad a su equipo y a la audiencia. “Tengo neumonía, me están pasando por vía antibióticos y me tengo que quedar acá hasta que mejore la situación y me pueda ir a casa”, relató el periodista vía telefónica.