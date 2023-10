Día mundial del arroz: ¿blanco o integral, cuál es el más saludable?

Como se dijo, el arroz fue vilipendiado durante décadas como un alimento que “provoca aumento de peso” y “afecta negativamente a la salud”.

Según un artículo del Centro de Nutrición Kendall Reagan de la Universidad Estatal de Colorado, “hay mucha desinformación sobre el arroz”.

“Si bien muchos estudios han demostrado una conexión entre los cereales refinados y el aumento de peso, las investigaciones son inconsistentes cuando se trata del arroz blanco -destacaron los expertos de esa casa de estudio-. No parece ser perjudicial ni favorable para la pérdida de peso. El arroz blanco, en sí mismo, no tiene una capacidad única para promover el aumento de peso. Dicho esto, un exceso de calorías de cualquier alimento (incluido el arroz) provocará un aumento de peso. Se ha demostrado que las dietas ricas en cereales integrales (piense en el arroz integral) ayudan a perder peso y a mantener un peso corporal saludable”.

Según un documento de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, “hay miles de tipos de Oryza sativa, que pueden diferir en tamaño, grosor, pegajosidad, color, aroma y sabor”.

Los expertos aseguran que el arroz suele clasificarse en términos generales según su forma o método de procesamiento. Y en ese sentido, se divide en grano largo, corto o medio: esto se refiere al largo y ancho del grano de arroz después de cocinarlo.

- Los granos largos tienen un grano delgado, cuatro veces más largo que ancho. Cuando se cocina, el arroz de grano largo permanece separado y esponjoso (por ejemplo, arroz jazmín y basmati).

- Los granos medianos tienen un grano más corto y ancho, lo que les da una consistencia tierna y semipegajosa cuando se cocinan (p. ej., arroz arborio).

- Los granos cortos tienen un grano sólo dos veces más largo que ancho y producen la textura más pegajosa cuando se cocinan (por ejemplo, arroz para “sushi”).

Por otro lado, podrán ser de grano entero o refinado.

En ese sentido, el arroz podrá ser:

- Integral. Al igual que todos los cereales integrales, el arroz contiene naturalmente tres componentes comestibles: el salvado, el germen y el endospermo (se elimina la cáscara no comestible).

El arroz “integral” es el típico arroz integral, aunque no describe una variedad en particular sino el color natural del grano. Sin embargo, el arroz integral no se limita a un solo color: también viene en tonos de negro, morado y rojo. Debido a que la capa fibrosa de salvado y el germen rico en nutrientes permanecen intactos, estas variedades suelen tardar más en cocinarse y tienen una textura más masticable y con sabor a nuez que el arroz blanco refinado.

- Refinado. Se trata del arroz que se pule para eliminar las capas de salvado y el embrión, de modo que solo quede el endospermo blanco almidonado; de ahí el nombre de arroz “blanco” (nuevamente, esto se refiere al color y no a una variedad en particular).

En este punto, cabe aclarar que “el proceso de fresado y pulido elimina la mayoría de las vitaminas B, minerales, fitoquímicos y fibra naturales, por lo que se vuelven a agregar vitaminas B y hierro”, explicaron los expertos de Harvard.

Y si bien las etiquetas de los alimentos mostrarán el término “enriquecido” para indicar esto, lo cierto es que sólo se vuelve a agregar una fracción de la cantidad original de estos nutrientes.