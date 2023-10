Imputan al policía que mató a balazos a dos motochorros y a un joven que hacía running

martes 31 de octubre de 2023

Por pedido de la Unidad Fiscal de Homicidios II, dirigida por Carlos Sale, este martes 31 de octubre se realizó una audiencia con el objetivo de formalizar la investigación, formular cargos y requerir medidas de coerción en contra de Facundo Edgardo Lencina (29). Se trata del empleado policial que mató a balazos a dos sujetos que lo abordaron para robarle, Cristian Jesús Legname (29) y Samuel Alberto Gallardo (23), y a un joven, Lucas Fernando Delgado (21), que había salido a correr con sus hermanos. Ocurrió el pasado 13 de septiembre, en inmediaciones de avenida América al 1.500 de la capital.

La auxiliar de fiscal, María Luz Becerra, le endilgó a Lencina el delito calificado provisoriamente como homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego con exceso en la legítima defensa (respecto a Gallardo y Legname), en concurso ideal con homicidio culposo agravado por el uso de arma de fuego, en calidad de autor.

“Entendemos que hubo en un exceso. Si bien existió un permiso otorgado por la ley penal para defenderse ante sentirse intimidado por un arma que termina siendo una réplica (en el momento entendió que se trababa de un arma de fuego real), se excede en la proporcionalidad de la respuesta que tiene Lencina al realizar al menos doce disparos”, manifestó Becerra. En ese sentido, añadió: “Al no haber recibido ningún disparo por parte de Gallardo y Legname, hay una necesidad de defenderse, pero también entendemos que hay una desproporción en cuanto a la cantidad de disparos que realiza. Eso va en conexión con su calidad de empleado policial. No es lo mismo una persona común que no tiene un cargo policial, que alguien que ha recibido las instrucciones y capacitaciones específicas sobre el uso de un arma de fuego”.

A su vez, con respecto a la muerte de Delgado, la auxiliar de fiscal sostuvo: “Los disparos que realizó Lencina iban dirigidos a Gallardo y Legname, y lamentablemente uno de ellos terminó impactando en un transeúnte ocasional, Lucas, que iba haciendo ejercicio por la platabanda, provocándole el fallecimiento”.

Medidas para mantenerlo sujeto a proceso

La representante del MPF describió detalladamente la teoría del caso (ver aparte) y presentó las evidencias reunidas hasta este trato de la investigación, entre ellas: declaraciones de testigos, las 12 vainas servidas halladas en el lugar, la pericia balística realizada en las dos armas secuestradas (la de los delincuentes es una réplica de pistola) y los informes de autopsia.

Como último punto, Becerra solicitó que al policía se le impongan medidas de coerción de menor intensidad por el término de seis meses: fijar y mantener domicilio, prohibición de realizar cualquier acto que pueda obstaculizar el descubrimiento de la verdad y la actuación de la ley, la obligación de permanecer a disposición del tribunal, firmar una vez por semana el libro de comparendo en comisaría, prohibición de salir de la provincia sin autorización previa y la restricción de acercamiento respecto de los familiares de las víctimas en un radio no menor de 500 metros. Lo requerido fue aceptado por la jueza interviniente.

La teoría del caso

El 13 de septiembre del 2023, alrededor de las 21:00 horas, Lencina se encontraba en avenida América al 1.500 (entre Perú y Bolivia, en la capital) cuando sorpresivamente fue abordado por Legname y Gallardo, que se trasladaban en una motocicleta Mondial Max 100cc. Uno de ellos, apuntándole con una réplica de pistola calibre 6 mm, le exigió que entregue sus pertenencias, apoderándose de la billetera y el celular del imputado. Lencina, que es policía y estaba vestido de civil en ese momento, les dio la voz de alto.

Los delincuentes hicieron caso omiso a la orden policial y quien tenía la réplica de pistola le hacía gestos con la misma. Ante esto, el efectivo extrajo su arma reglamentaria y, excediéndose en la proporcionalidad del medio empleado para defenderse, realizó al menos 12 disparos, de los cuales cuatro impactaron en Legname y uno en Gallardo. Perdieron el equilibrio y cayeron de la moto, muriendo de manera inmediata. Asimismo, uno de los disparos realizados por Lencina impactó en Delgado, quien transitaba ocasionalmente por el lugar. Lo trasladaron de urgencia al Hospital Padilla, donde terminó falleciendo.