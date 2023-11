Patricia Bullrich: "Con la falta de nafta, la mentira de Massa explotó en la cara de todos los argentinos"

miércoles 01 de noviembre de 2023

"Massa no sabe leer ni escuchar, yo lo dije claro. Metió todo bajo la alfombra y mintió. Dijo que Milei y yo íbamos a llevar el boleto a $1100 y que le vamos a sacar los derechos a la gente. Lo hizo con un objetivo: que esa mentira se mantuviese con el tiempo. Con la falta de nafta, la mentira de Massa explotó en la cara de todos los argentinos", dijo la presidenta del PRO, Patricia Bullrrich.

Apuntó contra los dichos del candidato a presidente de Unión por la Patria: "Yo dije que explotó la mentira. ¿Alguien cree que quiero que le exploten el bolsillo a la gente? La que explotó es la mentira de Massa".

En este sentido, recalcó en una entrevista con Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti: "Explotó la mentira con la nafta, y antes de tiempo. Él la quería estirar hasta el 19. No hay nafta, tenemos una inflación de 130%, que acumulada es del 300%, hay falta de insumos, la gente va a comprar algo y no tiene idea de cuánto valen las cosas. La Argentina está explotada. Que Massa venga con este tono de candidato norteamericano diciendo que quiere que esté todo tranquilo... es un impostor".

"Frenó la economía, generó esta mentira donde le dice a la gente que no pague nada. Por eso, la nafta lo que hace es explotarle en la cara la realidad. Lo que tenemos que discutir en esta elección es si queremos esta continuidad de una mentira de un ministro de Economía o si queremos un cambio. Esa es la única pregunta que nos tenemos que hacer los argentinos en este momento. Les pido a los que me votaron que votemos un cambio y no esta mentira", sumó./ TN