Ingrid Grudke reveló el secreto de su entrenamiento intensivo

miércoles 01 de noviembre de 2023

Desde hace un tiempo que Ingrid Grudke se dedica a entrenar con mucha intensidad. Según ella misma contó lo empezó a hacer durante la pandemia, cuando no se podía salir por la cuarentena obligatoria. Este martes, la modelo estuvo invitada a Desayuno Americano, el programa que conduce Pamela David por América. Allí explicó de qué se trata este cambio de vida.

“Vengo de un mundial de fit model, que siempre explico de la manera más simple que se trata de una categoría dentro del fisicoculturismo”, comenzó detallando Ingrid mientras se mostraban imágenes de su paso por la competencia. “Se empezó a practicar en el 2015 y no se usa la suplementación química ni la hipertrofia muscular, lo que hace al cuerpo más elegante”, indicó para diferenciarlo de la práctica más tradicional.

“Empecé a practicarlo hace tres años, por mi coach que es Analía Galiano, que ella sí es fisicoculturista. Su categoría es ‘body fitness’, y después está ‘bikini’ que es otra, y después está wellness, que son las chicas de piernas y glúteos y se empezó esto de fit model, que se practica de una manera más elegante”, relató. “Pero situarme tres años atrás, ¿qué estabas haciendo exactamente?”, quiso saber la conductora para poner el proceso de cambio en contexto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ingrid Grudke (@ingridgrudke)

“Y la cuarentena. Yo venía de viajar por el interior como hacíamos siempre, todos los fines de semana desfiles en dos o tres provincias diferentes, en todo el país, bueno, actividad, teatro, un montón de cosas y de golpe bueno, estuvimos todos encerrados”, detalló sobre sus inicios en esta nueva actividad que la tiene muy entusiasmada. “Para mí era como un descanso de viajar, de estar un poco en casa”, agregó.

Más adelante, la modelo contó que ella antes entrenaba pero sin la intensidad ni la responsabilidad con la que lo hace en la actualidad. “Entrenaba en un centro de estética, estuve 10 años ahí adentro, pero iba, entrenaba y me iba. Pero es otro tipo de entrenamiento”, contó.

Sus inicios en la disciplina

Acto seguido Ingrid explicó cómo fue la manera en la que comenzó. “Después, durante cuatro años me quedé sin hacer nada y en la cuarentena comencé otra vez a entrenar por videollamada, como hizo mucha gente en ese momento. Y a Analía la entrevisté y dije: ‘Me encanta esta coach’. Empezamos a pegar onda, ella muy empática, solo entrena mujeres y así empezó a entrenarme por videollamada”. Pamela le preguntó acerca del cambio de hábitos que tuvo durante todo este proceso. “Imagino que no es solo el entrenamiento, debe haber habido un cambio en la alimentación, ¿no?”, sugirió mientras miraba a cámara anticipando la respuesta. “¿Si les digo licuado de carne?”, dijo la conductora al resto de los panelistas. Entonces, la modelo se rio ante los comentarios graciosos de todos los demás. “¿Si digo licuado proteico?”, preguntó para suavizar las palabras. “Si digo, se comen las entrañas de los animales, el chinchulín, la tripa gorda, ¿cómo no puede ser un licuado de carne que lo recomendó un nutricionista?”, aclaró, aunque los presentes ponían gestos de desagrado.

“Suena fuerte porque estamos acostumbrados al licuado dulce, de banana, de fruta, lo que sea, la carne hecha que a veces se pone durita, la procesás, le ponés un poco de agua, miel y... ¡adentro!”, resumió sobre la manera de beber la polémica bebida. Y agregó: “Es carne sin grasa, lomo, pollo, carne magra, esto me lo dio un nutricionista hace unos años y es mucho más común de lo que la gente cree”. Después, Grudke sumó otro detalle sobre la manera de consumirla: “Lo tomo frío porque si lo tomás caliente, es una sopa”.