Sigue el faltante de combustible en el interior del país

miércoles 01 de noviembre de 2023

Con el nuevo aumento de precios, el abastecimiento de nafta en las estaciones de servicios comienza a normalizar la situación. Sin embargo, hay provincias como Córdoba, Mendoza y Santa Fe que continúan presentando inconvenientes.

La situación de desabastecimiento de combustible en Tucumán parece estar todavía lejos de resolverse y las largas filas en las estaciones de servicio persistirían incluso hasta el fin de semana

Daniel Giribone, el vicepresidente de Faeni (Federación Argentina de Expendedores de naftas del interior de la República Argentina) expresó que Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, Río Negro y Neuquén son otras de las provincias que presentan un panorama “complicado”.

Problemas de precios

Según Giribone, “la distorsión de precios es tan grande que el canal minorista que normalmente se abastecía de los mayoristas, se ha corrido a tal punto que el mayorista es un 40% más caro, y esto produjo que las estaciones de servicio bajen sus stock”.

Para el vicepresidente de Faeni, el canal mayorista no está controlado y no tuvo los precios congelados, como sí lo tuvieron los minoristas. Y agregó: “Entonces para tomar una decisión de aumento de precio, las petroleras no tienen que sentarse con el gobierno para pedir autorización para eso, con lo cual el precio está liberado”.

Trabajar con desabastecimiento

“Nosotros vivimos de vender todos los días combustible y no podemos estar un día sin vender porque perdemos y no cubrimos los costos de explotación”, explicó Giribone. Y añadió: “Estamos trabajando al filo del punto de equilibrio para sostener los negocios para mantener la fuente de trabajo”.

Para finalizar, y al ser consultado sobre si el faltante se produce en todos los tipos de combustibles, Giribone expresó que el gasoil, especialmente porque “es el producto que más se vende en la Argentina” ya que el interior productivo es lo que más necesita. /Perfil