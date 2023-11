Messi eligió el mejor gol de su carrera futbolística

miércoles 01 de noviembre de 2023

Lionel Messi acaba de conseguir este lunes 30 de octubre, el octavo Balón de Oro que lo agiganta en la leyenda como el más ganador de todos los tiempos. El astro rosarino, para colmo, coronó la Copa del Mundo, el logro más ansiado y anhelado en toda su carrera y al que sigue recordando como si fuera un hecho reciente.

La carrera del capitán de la Selección Argentina es realmente perfecta, al punto, que se hace hasta imposible de describir, ya que no hay palabras que puedan definir ni dimensionar todo lo logrado en el mundo futbolístico. El crack rosarino marcó más de ¡800 goles! y, a sus 36 años, demuestra una vigencia que hace hasta pasar desapercibido el transcurso de los años.

“Un gol que siempre recuerdo y me gusta mucho, por lo que significó fue el gol al Madrid, que le ganamos 2-0 en el Bernabéu en semifinales de Champions. Los más significativos son los más importantes”.



Tras conquistar el nuevo máximo galardón, donde se impuso en la terna ante Erling Haaland y Kylian Mbappé, Lionel Messi sufrió una de las preguntas más difíciles de responder. ¿Cuál fue el mejor gol de su carrera? Es que, con más de 800 conquistas, donde, para colmo, en todas deja su sello del mejor jugador de todos los tiempos, que sorprende con la definición y una rutina de lo extraordinario, se hace realmente difícil poder definir al mejor gol de su carrera.

Sin embargo, el campeón del mundo tomó la pelota y no se escondió detrás de la marca ante una pregunta que bien podía ser ignorada, ante la dificultad de ésta para poder responder. El argentino dudó por unos segundos, y recordó, como cada vez que tiene una entrevista, su reciente logro con la Selección Argentina y los dos goles en la final del mundo en Qatar 2022, pero sorprendió con su elección: El gol al Real Madrid en semifinales de Champions League con Barcelona.

“Siempre que digo que los goles especiales son los más importantes, ¿no? Haber hecho goles en la final de Champions, ahora en la final del Mundial. No sé, un gol que siempre recuerdo y me gusta mucho por el gol y lo que significó el gol, es el gol al Madrid que le ganamos 2-0 en semifinal de Champions en el Bernabéu. Creo que los goles más significativos son los goles más importantes, siempre, ¿no? pero, por decirte alguno ahora, me quedaría con alguno de eso”. /TNTSports