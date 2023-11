Nació el primer bebé de Europa gestado por dos mujeres

De esta forma, la primera parte del embarazo se lleva a cabo en el interior de una de las mujeres para, posteriormente, trasladarlo a la pareja y que esta ya sea la gestante final. Un gesto que logra que las dos madres formen parte del mismo de embarazo.

La operación cuesta alrededor de 6.000 euros

Según el Instituto Cefer, el INVOcell es “un dispositivo en el que se introducen los óvulos y el semen”. Posteriormente, el aparato “se introduce en la vagina de la mujer” para que “las primeras etapas del desarrollo ocurren dentro del cuerpo de la paciente”. Tal y como explican, “la vagina de la paciente viene a sustituir a las incubadoras del laboratorio”.

El embarazo se produjo en marzo de 2023. El equipo de Juaneda Fertility se convirtió en el primer laboratorio de Europa capaz de llevar a cabo esta técnica de reproducción asistida. “Nueve meses después, el embarazo ha concluido satisfactoriamente. Este procedimiento aporta un gran valor emocional por el hecho de haber compartido ambas mujeres la gestación del embrión”, asegura el centro sanitario.

Los sanitarios a cargo del proceso han sido el director del laboratorio, Felipe Gallego, y los ginecólogos Gustavo Carti y Miriam Mateos. De este modo, las dos madres han sido gestantes de Derek. Las dos mujeres implicadas tienen 27 y 30 años.

Según el centro de fertilidad de Los Ángeles, Tree of life, el proceso cuesta en Estados Unidos aproximadamente unos 6.000 dólares, que al cambio suponen actualmente un total que ronda los 5.600 euros, aunque no especifica si es por intento o por todo el proceso. Los expertos apuntan a que es un proceso con mucho parecido al de la fecundación in vitro (FIV), que requiere de media unos tres intentos para que la gestación sea un éxito.

Fuente: Infobae