Marcelo Tinelli reveló detalles de la boda de su hija Cande y Coti Sorokin

“Lo que me he enterado es que en Uruguay no te casa solo el juez de paz en la ceremonia por civil, sino que el alcalde de la ciudad está también habilitado. Si uno pide por él, viene y te casa. Tenés que mandar una carta a la intendencia y lo podés pedir, porque tiene la potestad de hacerlo”, manifestó Marcelo.

Candelaria había adelantado que se trataría de una boda pet friendly, en una charla con Socios del espectáculo (El Trece). “Sí, quiero que sea con perros. Quiero que la gente pueda traer a sus perros. Y quiero entrar con mis perros. Quiero muchos ladridos”, señaló la joven.

“Quiero algo muy tranquilo”, anticipó la cantante en una entrevista con República Z. “Yo soy re abuela, no me gusta la noche y tiene que ser de día. Yo a las 2 de la mañana quiero estar dormida, lo lamento, si quieren quedar de joda ahí no hay problema”, explicó sobre el tipo de festejo con el que fantasea. También contó que soñaba con que los case alguien muy especial para ella, pero que pronto fue desestimado: “Estuvimos discutiendo con mi familia porque yo quería que el cura sea El Tirri y mi viejo me sacó cagando, tienen razón, dijo que es poco serio. Yo tengo un humor un poco más oscuro, me re divertiría”, reveló. Y agregó que hasta lo habló con el músico pero un audio de Tinelli frenó todo: “Parece una joda, sólo a vos se te puede ocurrir eso”.

Historia de amor

Cabe recordar que la historia de amor entre la hija de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino con el popular cantante se dio a conocer públicamente en noviembre 2020. En sus tres años de relación la pareja sufrió varias idas y vueltas, rumores de crisis y distanciamientos.

La última ruptura fue en febrero de este año, y fue en ese momento en el que ella abandonó su bajo perfil y se desahogó, primero a través de indirectas en las redes sociales y luego en los programas de espectáculo. “Le deseo lo mejor siempre y yo realmente me siento mucho mejor. Volví a ser yo, en el sentido de que pude recuperar momentos míos con mis amigos, que no lo podía hacer, con mi familia, sola. Me siento libre”, explicó en su momento en LAM.

A pesar de lo sucedido, hace pocas semanas se mostraron juntos y enamorados en la tribuna de Bailando 2023. La pareja decidió apostar nuevamente al amor en mayo de este año y no tardaron en dar a conocer la noticia de su casamiento. Cande y Coti viven en Madrid, España, pero la cantante viaja constantemente a Buenos Aires para estar en contacto con sus padres y sus hermanos menores, Francisco y Lorenzo.

En julio de este año la pareja organizó una boda ficticia para presentar la nueva canción de Cande “Quiero verte”, en la que hubo muchos invitados, un vestido de novias y una torta de tres pisos para festejar el lanzamiento. Esto podría ser un pequeño adelanto de lo que se vendrá en marzo del 2024, cuando la pareja de cantantes finalmente formalice la relación.