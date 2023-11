Vanesa Butera contó que tiene cáncer de útero y mostró cómo es el tratamiento

jueves 02 de noviembre de 2023

A través de sus redes sociales, la actriz y cantante Vanesa Butera confirmó que tras hacerse un estudio médico le descubrieron un tumor en el cuello del útero y, por eso, comenzó un tratamiento.

En diferentes posteos, fotos y videos que grabó desde el Hospital Británico y el CEMIC, el lugar donde la tratan, la artista les sugirió a sus fanáticos que se hagan los chequeos ginecológicos anuales, ya que, en su caso, hacía años que no se los hacía.

El mensaje de Vanesa Butera en sus redes

“Háganse los chequeos ginecológicos anuales, muchachas”, arrancó el largo texto que escribió Butera en su Instagram, donde también compartió algunas postales desde la clínica en la que se hace el tratamiento médico contra la enfermedad que le descubrieron.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Vane Butera (@vane_butera)

La cantante dijo que, después de pensar mucho, terminó convencida de que tenía que revelar lo que le estaba pasado. “Tras años de no hacerme el chequeo fui y me encontraron un tumor en el cuello del útero, creciendo desde hacía ya un tiempo”, comentó.

Entonces, detalló: “A partir de ahí un baile nuevo, escuchar cáncer, llenarme de miedo, sacudírmelo de encima porque había mucho que hacer. Activar y agradecer mi entorno de amor. Sí, agradecer, porque enojarme no era una opción, pues hubiera empezado por enojarme conmigo y no quise”.

Butera explicó que está terminando el tratamiento de quimioterapia y rayos recién en unas semanas. Luego de esto, los médicos determinarán si fue positivo para curar la enfermedad.

“En dos meses sabremos qué funcionó. Lo bueno de toda esta película: si, claro que hay, las escenas que protagonizan mi familia y mis amigos, que me visitan todos los días. Me agarraron la mano en las consultas, las guardias, los estudios, internaciones, me llevan al tratamiento, me hacen las compras, me cuidan a Regia (su perrita), le ponen el cuerpo hasta que el mío esté fuerte otra vez”, escribió.

La actriz también les agradeció a sus seguidores, a quienes les dedicó el posteo. “Ojalá alguien que hace mucho no se chequea me lea y saque el turno”, compartió.

En una entrevista con el podcast La, La, La, Vanesa Butera habló sobre lo que intenta plasmar en varias de sus canciones y su proceso de creación. “El 90% de las canciones que tengo no existiría si fuera solo con lo que la intuición me dice que no va a fallar. Si estoy en la bicicleta y me cayó la ficha de algo, saco el teléfono, grabo una melodía, llego a casa y la termino”, comentó.