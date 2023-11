Schiaretti desmintió a Milei y negó un apoyo a La Libertad Avanza para el balotaje

Luego de su derrota en las elecciones generales, el dirigente peronista mantuvo una posición neutral con relación al balotaje y decidió mantenerse lejos de la crisis terminal en la que se metió -por ejemplo- Juntos por el Cambio por el pacto de Mauricio Macri y Patricia Bullrich con Milei. Así, tras los comicios emprendió un viaje de diez días por Medio Oriente y Europa que ya tenía organizado desde hace semanas.

Su posición

El lunes postelectoral, Schiaretti había dejado trascender que frente al balotaje no iba a expresarse a favor de ninguno de los protagonistas, como así tampoco daría libertad de acción: “Él no puede darles libertad, porque sus votantes no estaban atados”, plantearon en su entorno. La fórmula que compartió con el bonaerense Florencio Randazzo cosechó 1.784.315 sufragios (6,78%) que pueden ser decisivos para la segunda vuelta.