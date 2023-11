Serios incidentes entre la barra de Fluminense e hinchas de Boca

Ados días de la final de la Copa Libertadores 2023 que se llevará a cabo este sábado desde las 17 en el estadio Maracaná, la barra de Fluminense bajó a la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, a agredir a los hinchas de Boca presentes y los incidentes terminaron con una represión policial.

Guerra em Copacabana torcedores do boca X fluminense pic.twitter.com/eQKI0qY8oC

Torcedores do Fluminense armaram uma emboscada e foram na direção dos torcedores do Boca Juniors que estavam na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio. pic.twitter.com/zGuV5WqMNs