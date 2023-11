Una mujer golpeó a su vecino de 73 años que le pidió que levantará el excremento de su perro

jueves 02 de noviembre de 2023

Un insólito enfrentamiento entre vecinos ocurrió en las últimas horas en el barrio porteño de Boedo, donde un hombre de 73 años sufrió una brutal golpiza por parte de una vecina que se enfureció cuando este le pidió que levantara la caca de su perro. Por las heridas, el adulto mayor debió recibir ocho puntos en la cabeza.

El hecho sucedió el pasado lunes al mediodía y quedó registrado por las cámaras de seguridad ubicadas en la calle Virrey Liniers al 1700, donde se desencadenó el episodio. Todo comenzó cuando la víctima se bajó de su auto recién estacionado y se cruzó con la mascota de una mujer, que se encontraba sin correa y defecando sobre el cordón de la vereda.

Su dueña estaba unos metros más adelante, ya que cuando el perro se detuvo a hacer sus necesidades, ella siguió caminando mientras miraba su celular. En consecuencia, el hombre comenzó a gritarle para llamar su atención y solicitarle que limpiara los desechos.

De acuerdo a lo que se ve en las imágenes, la chica pareció ignorar los reiterados llamados de atención del señor y continuó su marcha junto a su perro. Sin embargo, el hombre no se dio por vencido y la alcanzó segundos después. Comprometido en mantener la limpieza de la cuadra, la víctima comenzó a caminar detrás de ella pidiéndole nuevamente que corrija su actitud.

La insistencia hizo enfurecer a la mujer, quien luego de unos minutos finalmente se dio vuelta y sin mediar palabras se acercó de forma violenta a este. Primero lo golpeó hasta derribarlo, luego tomó un palo que se encontraba dentro de uno de los contenedores de basura ubicado en la vereda. Y fue con este que comenzó a atacarlo brutalmente.

En la grabación se ve cómo el hombre intentó escapar de la escena. Sin embargo, tras recibir el primer golpe, no logró recomponerse para huir del lugar. Mientras, la vecina siguió pegándole incesantemente con el objeto, el cual intercalaba con la correa del can para seguir lastimándolo.

Los violentos ataques hicieron que el señor cayera al suelo y se lastimara aún más la cabeza, donde recibió la mayoría de los impactos. Ante esta situación, el perro se acercó a él de una forma amistosa, pero que su dueña nunca cesó en su actitud violenta y continuó con la golpiza, de acuerdo a lo que se desprende de las imágenes.

Después de más de dos minutos, esta finalmente se retiró junto a su mascota, dejando al hombre malherido en el lugar. A raíz del hecho, se acercó al lugar personal de la Comisaría Vecinal 5B y una ambulancia del SAME, que lo trasladó a un hospital de la zona donde recibió asistencia médica y le curaron las heridas. La profundidad de alguna de ellas motivó que debieran darle ocho puntos en la cabeza, de acuerdo al parte posterior.

Su hijo, Sebastián, explicó lo sucedido en diálogo con C5N y señaló que la atacante ya había tenido otros problemas similares por actitudes con su perro.

“Tuvo un inconveniente previo con los vecinos, no sé si está mal psicológicamente. Por lo que me contó mi papá, él le pidió que levante el excremento del perro. Ella no le dio bola, él le reiteró el pedido y ella le dijo ‘yo no levanto la caca del perro’. Luego pasó lo que se ve en el video”, contó el joven.

En este sentido, agregó que su padre además posee una discapacidad: tiene un pie cortado, lo cual lo imposibilita a estabilizarse rápidamente después de la primera caída.

Al respecto de cómo se encuentra a poco más de 72 horas del hecho, reveló: “Está muy dolorido. Le hicieron ocho puntos en la cabeza, tienen dolor de clavícula, de costilla, la rodilla inflamada y los brazos golpeados”.

A raíz del hecho, la agresora fue detenida y liberada horas más tarde por la justicia porteña, la cual determinó que no puede acercarse a menos de 200 metros del hombre ni contactarse con él. Según el abogado de la mujer, esta padece esquizofrenia. Asimismo, señalaron que no poseía antecedentes penales. /Infobae