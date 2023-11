Sergio Massa prometió más financiamiento para el cine argentino: "Es el instrumento para defender nuestra identidad como nación"

En el marco del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, se comprometió este jueves por la noche a "trabajar en más y mejor financiamiento para el cine argentino" y destacó que Argentina es "un gran país y tenemos que hacerlo valer".

"Si hay un instrumento para defender nuestra identidad como nación es el cine argentino. Cuando escucho esta idea de tachar a la cultura, lo que escucho en esa construcción sistemática de violencia para atacar el capital simbólico de nuestra patria, es el reflejo de esa prédica permanente de que somos un país de mierda", destacó Massa.

Además consideró que "la cultura en su conjunto y el cine en particular" son herramientas "que sin dudas nos pueden ayudar a construir la autoestima (del argentino) en un gran proyecto de país". Y además resaltó que, más allá del rol en la constitución identitaria de los ciudadanos, contribuyen "a la generación de trabajo, divisas y permiten "mostrar la Argentina al mundo".

Massa declaró: "vengo a comprometerme para trabajar en más y mejor financiamiento para el cine argentino, combinándolo con la generación de recursos de otras industrias que desde lo audiovisual nos han generado herramientas de difusión". Allí puso de ejemplo a las economías de plataforma que "tienen que servir para sostener desde el punto de vista de la identidad cultural la promoción de la Argentina en el mundo y de los actores y emprendedores de las industrias culturales".

El ministro cuestionó la propuesta del libertario de ajustar al sector y señaló que "el ataque a la cultura es un tiro al alma de los argentinos que no viene solo" sino que está acompañado de "esa construcción de que somos un país de mierda, de que hay que tachar porque es gasto la cultura, de que hay que tachar los mecanismos de protección para ir al individualismo".

"Ese desapego por lo nuestro, tiene una expresión que es tal vez la más prístina de cuáles son los dos modelos de país y que se ve reflejada en la posición frente a Malvinas. Mientras defendemos la sangre y la historia de nuestros caídos en Malvinas escuchamos del otro lado que no tenemos derechos y que es de los ingleses", dijo en referencia a las declaraciones de la candidata a canciller de La Libertad Avanza, Diana Mondino, quien propuso respetar la decisión de los isleños.

Defensa del cine y la cultura

A su vez, Sergio Massa resaltó que "la identidad argentina se defiende en el federalismo, la cultura y la soberanía de cada uno de nuestros territorios" y diferencio las propuestas políticas de las dos fuerzas que se enfrentan en el balotaje al señalar que "al final del camino, el amor y la esperanza siempre le ganan al odio y la violencia".

Sobre el final, el candidato de UP hizo una invitación "no solo a que soñemos sino también a que motoricemos, pero sobre todas las cosas, si Dios y los argentinos me dan la responsabilidad de gobernar, a que desde el 10 de diciembre construyamos un proyecto de nación que nos enorgullezca a todos".

Para ello, destacó el rol del cine argentino en la tarea de "mostrarle al mundo lo que somos, pero sobre todas las cosas para seguir valorando nuestro talento, nuestra creatividad y producciones, tiene que tener un papel central. Por eso, frente a los que quieren tachar, que viva el cine argentino".