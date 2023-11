Daniel Scioli alertó a los hinchas de Boca y denunció la "brutalidad" de la policía de Río de Janeiro

viernes 03 de noviembre de 2023

Tras una jornada con tensión y disturbios en Río de Janeiro a la espera de la final de la Copa Libertadores, el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, denunció este jueves la "brutalidad injustificada" de la Policía local en la represión contra los hinchas de Boca, que a su vez fueron emboscados por la barra de Fluminense.

"El accionar de la policía es brutalmente represivo, porque son hinchas de fútbol que no robaron nada, no agredían a nadie, estaban en la playa con el orgullo de la camiseta y vinieron los de Fluminense a atacarlos primero", dijo Scioli a Télam en Río de Janeiro.

El embajador sostuvo que el accionar de la policía de Río de Janeiro en la noche de este jueves es "de una brutalidad y una irracionalidad injustificada", y le reclamó a la Conmebol que intervenga para detener la ola de represión policial contra los hinchas de Boca que llegan a Brasil.

"Agradezco esta oportunidad para insistir en las precauciones. Entiendo la pasión, soy un gran deportista, soy hincha de Boca, pero no hay nada más importante que la vida y la libertad. Acá la legislación es muy rigurosa, no podés hacer cualquier cosa. Si le tirás un botellazo a un policía te detienen y es muy difícil salir", señaló el diplomático en diálogo con C5N.

El ex gobernador bonaerense se refirió los cambios en la legislación y explicó que "la nueva reforma que hicieron contra cánticos raciales, xenófobos y de orientación sexual los detienen y no hay ninguna fianza que los pueda liberar". En este marco, recomendó: "Que no respondan a ningún tipo de provocaciones a la gente que hizo un gran esfuerzo para llegar a Río. Las consecuencias son severas".

"Viví la experiencia de la Copa América en el famoso partido en el Maracaná. Nunca vi una tensión como la que viví por estas horas"., reveló el embajador durante la entrevista con Gustavo Sylvestre.

En este sentido, el diplomático contó que le solicitó al intendente Eduardo Paes y al ex jugador Romario que bajen la intensidad con las declaraciones contra los argentinos./Minuto Uno