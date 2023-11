Sofía "Jujuy" Jiménez mandó al frente a Eva Bargiela por su encuentro con Miguel Ángel Silvestre

Eva Bargiela, una de las figuras destacadas del Bailando 2023, ha dejado su huella en el programa, no solo por su talento en la pista, sino también por su poco filtro, marcado por su espontaneidad y franqueza al abordar temas personales. Recientemente, la joven fue el centro de la atención cuando Ángel de Brito la involucró con el actor español, Miguel Ángel Silvestre.

Es que la mediática está recientemente soltera, luego que se diera una muy polémica separación con Facundo Moyano, quien, según se dijo, decidió cortar con ella cuando ingresó al Bailando. Esto provocó que durante semanas todas las miradas se fijen en ella, ganando a atención de muchos hombres de mundo del espectáculo.

Las especulaciones comenzaron cuando De Brito mostró una foto que sugería complicidad entre Eva Bargiela y Silvestre. Sin embargo, la joven no dudó en aclarar la situación en la pista. Según sus propias palabras: "Voy a contar la verdad de lo que pasó". Bargiela explicó que había asistido a un evento relacionado con una serie de Miguel Ángel Silvestre y compartió historias en sus redes sociales.

El actor español le agradeció por su asistencia y, tras una charla amena, Eva le invitó a unirse a ella y sus amigas en el bar del hotel para disfrutar de unos tragos.

“Como soy hospitalaria con Milett, lo soy con todos. Le dije que si esta era su única noche en Buenos Aires y estaba aburrido, que bajara a tomar unos tragos con nosotras“, reveló Eva Bargiela.

El relato de Bargiela fue respaldado por Sofía "Jujuy" Jiménez, quien estuvo presente en la velada y comentó: "Yo puedo dar fe de que él estaba como loco con Eva. Bajó y no paraba de mirarla, le hacía mimitos. Lo que observé esa noche es que él bajó directamente con Eva y no le importó más nada. Pero después, Evi como que no quiso".