¿Quienes son los nuevos subsecretarios que nombró Chahla?

viernes 03 de noviembre de 2023

En horas del mediodía de este viernes se realizó en Teatro Rosita Ávila (Las Piedras 1550) el acto de juramento de los nuevos subsecretarios y subsecretarias de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.

Presidió el acto la intendenta de la capital, la doctora Rossana Chahla, quien expresó su alegría y satisfacción con el equipo elegido para llevar adelante las tareas y reformas para transformar por completo la ciudad.

En su discurso, previo a la toma de juramento, la alcaldesa capitalina les dio todo su apoyo a sus flamantes mandos medios, al tiempo que les explicitó lo que pretende de su gestión con un mensaje claro: “Llegamos. Y ahora nos toca devolverle a la ciudadanía el derecho a vivir en una ciudad ordenada, limpia, eficiente, innovadora, dinámica. Los he convocado porque considero que cada uno de ustedes es la persona indicada para asumir las responsabilidades que demanda la gestión”, señaló y concluyó: “Sé que no les estoy encomendando una tarea fácil, no hace falta detenernos en hablar sobre cómo recibimos el municipio. No perdamos tiempo en eso. Avancemos, sigamos avanzando concentrados en las necesidades de nuestros vecinos y vecinas de San Miguel de Tucumán, que son muchas”.

Los nuevos subsecretarios y subsecretarias

- Subsecretario de Gobierno: Pedro Giudice

- Subsecretario de Capital Humano: Hernán Iramain

- Subsecretario Relaciones Institucionales e Internacionales: Carlos Ríos

- Subsecretario de Gestión Estratégica de Documentación: Humberto Ponce de León

- Subsecretario de Prensa y Comunicación: Pablo Haro

- Subsecretaria de Desarrollo Humano: Alejandra Trejo

- Fiscal Adjunto: Eliseo Pérez Alamino

- Subsecretario de Movilidad Urbana: Benjamín Nieva

- Subsecretaria de Economía y Hacienda: Nora Liz Rabini

- Subsecretaria de Ingresos Municipales: María Fernanda Herrera

- Subsecretario de Obra Públicas: Marcelo José Pierobon

- Subsecretario de Planificación Urbana: Edgardo Reverso

- Subsecretario de Servicios Públicos: Carlos Assán

- Subsecretario de Gestión Integral y Residuos Sólidos: Juan Andrés Robles

- Subsecretaria de Atención al Ciudadano: Belén Pereyra Colombano