Qué dijo Luciano Castro del tenso momento que protagonizó en Paraguay

Luciano Castro protagonizó un tenso momento en medio de una entrevista para la televisión paraguaya. La conductora del programa, Dora Ceria, incomodó al actor al tocarle el brazo sin su permiso y este le respondió: “Si yo lo hago al revés, tengo una demanda”. El episodio se viralizó en redes y no solamente dio lugar a un amplio debate.

A partir del escándalo, Luciano Castro se comunicó con Maite Peñoñori para aclarar la situación y explicar cómo continuó la entrevista luego de este cruce. Al aire de LAM (América), la panelista dio detalles de la conversación que tuvo con el actor: “Se quedó medio amargado con que se viralizó esa parte. Me dijo ‘yo sé que soy mal llevado, que siempre contesto mal, pero en este caso puntual no fue para incomodar’”.

“Después se dio una charla en profundidad donde pudieron hablar de lo que pasó. En el programa no se hicieron los tontos, tomaron el guante y trataron el tema”, amplió Maite Peñoñori sobre el testimonio de Luciano Castro, así como también explicó que el actor resaltó a Dallys Ferreyra como conductora y reconoció las similitudes entre el reciente episodio y su camino profesional hacia la conducción de un programa matutino de televisión. “Es algo que también sufrió Dallys como mujer. Todos la trataban como una diva, como una bomba sexual que no podía conducir noticieros”, expresó.

La panelista también le consultó sobre cómo quedaron las cosas con Dora Ceria luego del comentario y si la conductora tuvo que pedirle disculpas. “No, no. Fue todo con buenas intenciones. Era un chiste, yo tampoco quise incomodar”, concluyó Luciano Castro.

Luciano Castro se encuentra en Paraguay en un viaje por asuntos laborales y está aprovechando para hacer una gira para promocionar su obra El Divorcio. En la mañana de este jueves, asistió al ciclo La Mañana de Unicanal (Unicanal), donde tuvo cierto momento engorroso con la conductora Dora Ceria.

En medio de la bienvenida al programa, la anfitriona tocó al invitado y admirada comentó “¡Es de verdad, señores!”. Ante esto, el galán agradeció el recibimiento, pero hizo una acotación cuando se le consultó si el gesto de la mediática lo incomodó: “No me molesta, pero si yo lo hago al revés, tengo una demanda”.

A modo de dar mayor contexto a su punto, Castro continuó: “Si yo hago esto (acompañando su argumento con un gesto de abrazar a la otra conductora)”, vamos todos presos. Si lo hacés vos sí es gracioso, lo hago yo voy preso, pero bueno, no pasa nada”.

A pesar de que Dallys Ferreira, otra de las coanfitrionas, quiso apoyar el punto de vista de Luciano, este apuntó nuevamente con otra frase en la que evidenció su disgusto. “No, que la igualdad exista, no que la vendamos en humo. A mí no me molesta porque me sienta prostituido por eso, me molesta la desigualdad”, cerró tajante y con un breve gesto, se dispuso a continuar con la pauta en el set. /TN