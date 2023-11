Qué dijo el técnico de Fluminense a horas de la final contra Boca

sábado 04 de noviembre de 2023

Mientras los nervios consumen a los simpatizantes del Fluminense, desatando escenas de violencia contra los hinchas de Boca que arribaron a Rio de Janeiro para presenciar la final de la Copa Libertadores, el entrenador del equipo local asegura no estar ansioso por lo que vaya a ocurrir este sábado en el Maracaná.

“Nuestras vidas no están a merced de lo que suceda en el partido de mañana”, afirmó Fernando Diniz en conferencia de prensa, mostrándose confiado en sus dirigidos, pero manteniendo a raya sus expectativas y sabiendo de la ansiedad de la afición local.

Consultado sobre la formación que mandará a la cancha, el técnico prefirió mantenerla en reserva si dijo que ya tiene en mente al equipo equipo ideal. “A diferencia de Almirón, el equipo habrá que imaginarlo”, bromeó ante la prensa.

“Obviamente lo que pase mañana cambia el estado” de ánimo de los hinchas cariocas, “pero lo más importante no es cómo me ve la gente, sino cómo me veo a mí mismo. Si no fuera así estaría ansioso”, dijo.

Y agregó: “Eso no es lo que va a cambiar mi vida, entre o no el balón. Lo que determina es nuestra capacidad de trabajar para llegar a esa final. Cuando llegué el 1 de mayo del año pasado, ¿quién hubiera pensado que estaría aquí?”, agregó.

“Estoy concentrado en mi trabajo. Nuestras vidas no están a merced de lo que suceda en el partido de mañana. Estamos preparados, trabajamos todos los días. Realmente espero que los jugadores estén todos muy unidos para hacer un gran partido mañana”, concluyó./Minuto Uno