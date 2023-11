Sergio Massa: "si ayudarían a Tigre no estaría peleando el descenso"

sábado 04 de noviembre de 2023

La actualidad de Tigre y la de Sergio Massa transitan por caminos tan separados como unidos por la competición. el Ministro de Economía y candidato a presidente por el oficialismo se encuentra en plena campaña para aspirar a la presidencia. Mientas que el conjunto de la zona norte del conurbano compite pero por subsistir en la Primera División. En ese sentido, el equipo de Lucas Pusineri obtuvo un importante resultado

En el encuentro, válido por la fecha 11 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), Tigre obtuvo un importante triunfo ante Godoy Cruz que le posibilitó tener algo de aire al “Matador” para la próxima jornada respecto a su posición en la zona de descenso que se decidirá por tabla anual. Un triunfo tan necesitado para los de Victoria como controversial. No faltó, en un mundillo tan especulativo como el del fútbol quien señaló alguna ayuda al conjunto que mueve el corazón de Massa. Y es por ello que el candidato se desmarcó de la situación.

GOL ANULADO AL TOMBA ❌



Con el partido 0 a 0, Barrea anotó para Godoy Cruz ante Tigre, pero el tanto no fue convalidado por una falta previa de Tadeo Allende a Prieto#LPFxTNTSports pic.twitter.com/AzTzsrMBhR — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 1, 2023

En una entrevista con el programa "A Dos Voces" de la señal televisiva TN, el Ministro reaccionó al ser consultado por lo ocurrido ante el “Tomba” mendocino y respondió “¿Y cuando cobraron un penal en contra a Tigre y decían que lo estaban por mandar al descenso? Yo no creo eso, eh. El fútbol tiene una dinámica distinta, son once contra once”.

En ese orden, Massa se refirió a la idea que su status de hombre de Estado no ayuda ni perjudica al club de Victoria y lo descartó de plano: "Esa fantasía de creer que los de afuera juegan y entran a la cancha es una fantasía, que cuando entran once contra once se termina. Si a Tigre lo ayudaran no estaría peleando el descenso", agregó el candidato a Presidente de la Nación por Unión por la Patria.

Fuente: doble amarilla