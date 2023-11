Tevez se fue feliz con el triunfo de Independiente sobre el Decano

domingo 05 de noviembre de 2023

Carlos Tevez no ocultó la alegría tras la victoria ante Atlético Tucumán. El entrenador de Independiente destacó el esfuerzo que realizaron sus dirigidos para dar vuelta el resultado y lograr uno de los objetivos del año: mantener la categoría.

“Valoro el carácter del equipo para darlo vuelta; para enfrentar las adversidades de que no habíamos entrado bien en el primer tiempo. No creo haya sido tan flojo, porque ellos nos llegaron solo con la del gol. Después, en el juego, nos costó en los últimos metros porque no hacíamos la diferencia. En el segundo tiempo fuimos otros y nos consolidamos”, aseguró “Carlitos” en la conferencia de prensa.

El ex jugador de Boca se refirió al contexto de su llegada al conjunto de Avellaneda y realizó un repaso de la situación en la que se encontraba el “rojo”.

“Recuerdo que cuando llegué hablábamos de fierro caliente. Teníamos la obligación de salir de la zona del descenso. Pero esto es todo de ellos (los jugadores). Me quedó con lo que se ve; que ante la adversidad mostraron carácter y me voy contento por eso”, afirmó el DT.

Por último, Tevez dijo que el primer objetivo para los de Avellaneda estaba cumplido: salvarse del descenso.

“Cuando agarre este fierro caliente este nadie se quería hacer cargo de Independiente; y ahora todos sabemos de tácticas, de sistemas y de nombres. Sabíamos que no es fácil ganar en esta cancha, pero el primer objetivo ya está”, concluyó el DT que ahora va por más.

En el “José Fierro”, Atlético salía con la obligación de revertir la imagen de la fecha anterior en Santa Fe; y eso quedó demostrado al menos hasta los últimos 20 minutos del partido.

Luego del 1-0, todo era favorable para los dirigidos por Favio Orsi y Sergio Gómez. Con la reaparición en el “11” titular de Guillermo Acosta -ausente ante Colón- el cuerpo técnico buscó aportar experiencia en la mitad de la cancha y junto a Adrián Sánchez -otra de las figuras-, intentaron contener los avances de Independiente.

En el segundo tiempo llegó el empate y para el tiempo adicionado, el tucumano Alexis Canelo le ganó en velocidad a Nicolás Romero y ante otra salida floja de Marchiori, sentenció el 2-1 que dejó al “rojo” de cara a la cima de la zona A y frenó el ímpetu “decano” por llegar a zona de copas internacionales.