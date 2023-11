Con una fuerte impronta política, tuvo lugar la Marcha del Orgullo: “Ni un derecho menos”

domingo 05 de noviembre de 2023

Este sábado en Buenos Aires, miles de todo el país participaron de la 32 Marcha del Orgullo. Sobre Avenida de Mayo, las carrozan que le dan vida a la nueva edición avanzan despacito y estruendosas.

“Estamos con más unión, con más fuerzas, más empoderadas que nunca y con ganas de que no nos saquen nuestros derechos”, afirma una de las que marchan y apunta que ahora toca pensar en las nuevas generaciones: “Porque en definitiva es eso, ¿no?. Defender los derechos hoy es saber que tus hijos, tal como me pasó a mí, van a tener una alternativa, que la prostitución no va a ser el único camino. Y nosotras hoy estamos dando ese ejemplo”.

Desde las 15, miles de personas desfilaron, bailando en la calle y carrozas por la Avenida de Mayo, desde Plaza de Mayo al Congreso. La marca Jean Paul Gaultier volvió a participar con la presencia de Moria Casán y Florencia de la V, en el micro que usó la Selección Argentina para desfilar por Buenos Aires tras conseguir la Copa, pero ploteado con mensajes con la diversidad.