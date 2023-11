Luis Brandoni reveló por qué Robert De Niro aceptó filmar en Buenos Aires: “Hizo el papel con mucho gusto”

domingo 05 de noviembre de 2023

Protagonizada por Luis Brandoni y con una participación especial de Robert De Niro, Nada es una de las series del momento. La producción de Star+ dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat se posicionó alto entre las más vistas de la región, y más allá de lo narrativo y de la factura visual suma un motivo de orgullo para la Argentina. Y esta sensación va más allá tener a uno de los actores más reconocidos de Hollywood filmando en nuestro país. Se explica desde el cariño que le tomó a nuestra ciudad, a nuestras costumbres y a nuestros profesionales.

Durante su visita a La noche de Mirtha, Brandoni repasó el camino de Nada, desde sus escenas más emblemáticas hasta la alegría por la recepción del publico en diferentes partes del mundo, con especial énfasis en la ovación recibida en el Festival Internacional de San Sebastián. “Se luce mucho la serie, se luce mucho Buenos Aires y para nosotros fue una gran satisfacción. Y la presencia de De Niro fue única, sorprendente. Él vino porque quiere mucho a esta ciudad”, reveló Beto, y se explayó en algunos detalles de su vínculo con el actor norteamericano

Para ello, Beto reparó en las veces que el protagonista de Taxi Driver había visitado la capital del país, motivado inicialmente por su amistad con Lito Cruz. Y como dato de color, explicó que como no habla castellano, se comunican de una manera especial: “Hablamos un poco en inglés, otro en italiano y mucho con las manos”, bromeó. Y en ese diálogo imposible surgió una anécdota que sorprendió a todos en la mesaza de El Trece.

Brandoni reconstruyó un diálogo mano a mano en Estados Unidos, versando sobre los vaivenes de la profesión, cuando De Niro le confesó que le habían ofrecido interpretar a Carlos Gardel en un filme. “Yo no lo conozco a él, ¿por qué lo voy a hacer?”, se preguntó con cierta lógica el estadounidense.

La relación entre ambos viene de larga data, como lo demuestra una anécdota de mediados de los 80. El norteamericano se enteró que su colega estaba en Nueva York filmando Made in Argentina y no dudó. “Decile que me llame”, le dijo al actor que le pasó el dato. Y cuando Brandoni dio finalmente con él, el motivo lo emocionó tanto como a quienes escuchaban la historia cuarenta años después. “Como eran las vísperas de la Nochebuena, y pensaba que estaba solo, me invitaba a su casa a pasarla con él”, rememoró Brandoni, que atribuyó el gesto a las raíces italianas de su amigo.