Agustín Vernice brilló en los Juegos Panamericanos y recordó el reclamo histórico: “Me parece que merecemos la pista de canotaje”

domingo 05 de noviembre de 2023

Agustín Vernice llegó a los Juegos Panamericanos siendo una de las figuras a seguir dentro de la nutrida delegación argentina. Y si bien los pronósticos sirven de poco en estas competencias, él la dejará habiéndolos firmados. Incluso, se va con más de lo esperado: el palista de 28 años nacido en Bahía Blanca y oriundo de Olavarría consiguió subirse a tres podios. Superó su propia actuación en la cita de Lima 2019, la anterior edición, en la que se consiguió dos y como plus se transformó en el único deportista argentino que ganó dos preseas doradas en Santiago 2023, que culminará este domingo.

Vernice dio el gran golpe en el K4 500 metros junto a Manuel Lascano, Gonzalo Lo Moro y Gonzalo Carreras (1m20s80c), apenas una hora después de firmar su primera dorada del día en el K1 1000, prueba en la que era el favorito y en la que se impuso en 3m29s73c y en la que también se subió al podio otro argentino, Valentín Rossi (bronce). Así, defendió el título de Lima 2019 en el K1 y bajó, respecto a aquel, del oro a la plata en el K2 500, junto a Gonzalo Lo Moro Benassi. El extra fue el premio del K4, instancia en la que superaron Canadá, uno de los mejores del mundo, y Estados Unidos. La cosecha de Agustín potenció la de todo el seleccionado argentino que se irá de Santiago 2023 como el deporte que más medallas aportó a la delegación nacional: fueron siete medallas, la misma cantidad que hace cuatro años, pero con la particularidad de que en la capital incaica fueron cuatro las doradas. Igualmente, el seleccionado argentino se fue más que conforme: eso era lo que daba “la cuenta”. También, con un deseo que comparten todos los palistas en la voz de Vernice: “Me parece que nos merecemos la pista de canotaje”.

“Estoy muy contento, cumplí con mi objetivo que era superar lo de Lima. Me enorgullece ser el argentino que más oros ganó, no lo sabía, las medallas de hoy (por este sábado) fueron muy emotivas”, dice Agustín Vernice apenas un par de horas después de la premiación. Y explica: “En el K1 yo sabía que era el candidato y eso genera una presión extra, por supuesto y lo pude administrar bien, pero en el K4 no éramos los favoritos, Canadá tiene uno de los mejores K4 del mundo, así que teníamos que salir a hacer todo perfecto para llevarnos la medalla de oro y se dio. Por eso también la efusividad del festejo”.

Consultado sobre el aporte distintivo que tuvo en Santiago 2023 el canotaje, muy por encima de los demás deportes, Vernice para la pelota: “No soy quién para analizar a los otros deportes, el tener una medalla de oro o de plata depende de una circunstancia y la Argentina consiguió un montón de medallas de plata que podrían haber sido de oro como en el caso nuestro del K2 500 y no me atrevo a analizar. Lo que simplemente puedo decir es que nosotros tuvimos buenos resultados porque trabajamos de manera muy unida e incansable. Estamos muy comprometidos todos, entrenadores, dirigentes y compañeros de equipo. Por suerte en este evento los resultados salieron a la luz”.

Y en el cierre, desea lo de siempre: la pista nacional que aún es un pendiente para el remo y el canotaje: “La pista es una necesidad urgente que nosotros tenemos y no es un problema mío, porque yo por ahí entreno más tiempo afuera con otros colegas de otros países, esquivando el frío además, pero para que el deporte se desarrolle, para que las categorías juveniles puedan entrenar y competir en un lugar digno, sin necesidad de que vayan a unos Juegos Olímpicos o Panamericanos, y para que los chicos aprendan del trabajo en equipo, la dedicación y los valores que te da el deporte, es necesaria. Me parece que la necesitamos en mucho sentidos. Y me parece que nos la merecemos. Viendo tantas inauguraciones de estadios en los últimos 20 años me gustaría que un día se haga una inversión en este deporte”.

La cosecha final

El canotaje terminó siendo el deporte que entregó más medallas para la Argentina en los Juegos Panamericanos Santiago 2023: dos de oro (K1 1000 y K4 500 masculinos), tres de plata (K2 500 masculino y femenino y K1 500 femenino) y dos de bronce (K1 1000 masculino y K4 500 femenino). El saldo es más que positivo para el seleccionado que estuvo a la altura en la competencia la Laguna Grande San Pedro de la Paz, subsede de los Juegos Panamericanos./LaNación