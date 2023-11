¿Quién era el policía que se quitó la vida tras la derrota de Boca?

lunes 06 de noviembre de 2023

Una familia está devastada tras la derrota de Boca Juniors en la Copa Libertadores. Marcelo Morales era un hincha ultrafanático que se quitó la vida luego de que los Xeneizes perdieran en el estadio Maracaná contra Fluminense.

El joven tenía tan solo 23 años y era oriundo del barrio Don Orione de Claypole. A su vez, era policía y estaba con licencia médica.

Verónica, la mamá de Marcelo Morales, contó en diálogo con Crónica TV que su hijo “era re fanático de Boca” y “si perdía, estaba mal, se deprimía, se daba piñas. Él decía que no podía perder, que Boca era lo más grande”.

El desgarrador relato de la mamá de Marcelo Morales, el hincha de Boca que se quitó la vida

En medio de un ataque de llanto, la señora declaró: “Boca es una basura porque a mi hijo me lo mataron. Por ellos se mató mi hijo. Yo ahora no lo tengo y no hay ningún jugador ni nadie que a mí me dé el pésame”.

“No pensé que mi hijo iba a llegar a esto. No tengo fuerzas, era mi compañero”, expresó. Por otro lado, Verónica contó que no había dejado que Marcelo se haga un tatuaje, algo que tanto quería.

En cuanto al momento del partido contra Fluminense, la mamá señaló que el joven lo vio junto a su hermano y su papá. Previamente, se juntó a almorzar con su familia, y le pidió sacarse una foto grupal: “Como una despedida”, acotó.

A su vez, la mujer indicó que el hincha no quiso comer. “Tengo como una pelota en el estómago, estoy nervioso”, le había dicho. Como si fuera poco, antes de la final, le aseguró:“Obvio que Boca va a ganar; si no, va a saltar gatillo”. Sin embargo, la mamá no pensó que su hijo tomaría semejante decisión.