La técnica que usan las personas tóxicas cuando no les haces caso

lunes 06 de noviembre de 2023

De una persona afable podemos esperar afabilidad, de una persona amable podemos esperar amabilidad y de una persona tóxica podemos esperar dolor. No pasa nada por llamar a las cosas por su nombre. No te creas que estamos etiquetando a las personas, tan solo estamos describiendo sus comportamientos para poder ajustar nuestras expectativas.

Mi mejor consejo es que te alejes cuanto antes posible y lo más lejos posible de un perfil tóxico, abusivo, parasitario o maltratador, pero cuando lo hagas posiblemente pasará lo siguiente: te enviará emisarios con mensajes o te dejará mensajes en las redes sociales.

Cuando te alejas de un perfil tóxico éste pierde toda capacidad de control sobre ti. Primero te ignorará, quizás se haga el ofendido, pero no tardará en enviarte emisarios o mensajes. El objetivo está claro: seguir provocándote dolor y sufrimiento.

Ese perfil tóxico quiere seguir castigándote, no quiere que vivas tranquilo y tratará de machacarte a través de sus emisarios. No hay nada peor para un perfil tóxico que no saber qué está haciendo su exvíctima. Un perfil tóxico no puede soportar que su exvíctima sea feliz y que tenga una vida con más paz y más plena y hará todo lo posible para que no puedas estar mejor sin él o ella.

Pobres emisarios, no saben que solo son instrumentos de una persona tóxica, peones sin valor en un tablero de juego. Ahora ya lo sabes, no te agobies.

Ignora a los emisarios y a los mensajes que te va dejando ese perfil tóxico, ignóralos, no te preocupes por ellos, no contestes. Ahora ya estás fuera de su círculo de sufrimiento y de dolor. No merecen tu atención. No pierdas ni un solo segundo de tu vida para darle respuesta.

Es más, esos emisarios y mensajes incluso te servirán para hacer limpieza de agenda ya que aquellas personas que se posicionen de acuerdo con el emisario o el perfil tóxico te están indicando que tiene una visión parcial y sesgada y que no le interesa tu punto de visto.

Mira, así se destapan las personalidades e intereses y así tienes más claro con qué personas puedes contar y con cuáles no. Con algunas personas se pueden construir sólidos puentes, con otras es mejor dejar el agua correr.

Que digan cosas malas de ti no implica que sean ciertas, ni tan solo que tengas que defenderte. Te voy a contar una cosa muy personal. A mí también me pasa. A mí también me envía indirectas, directas y ataques. Siempre por emisarios. Nunca en persona. Sería poner en evidencia la toxicidad de un perfil que se presenta como una persona encantadora, incluso buena, a menudo como una víctima o como el perfecto samaritano, siempre de puertas hacia a fuera. Ahí está la clave. En que la persona tóxica es tóxica, no idiota y si ella misma se pone en evidencia se le va a ver el plumero. De ahí la importancia de que sean unos emisarios los que te digan que eres muy malo y la persona tóxica muy buena.

En el libro 'Tus líneas rojas' explico mi experiencia con personas abusivas y tóxicas. De vez en cuando verás comentarios muy tóxicos y agresivos en mis redes sociales, cuando los veo los borro y bloqueo para no darles visibilidad, pero te aseguro que no pierdo ni un solo segundo con ellos. Los emisarios y las indirectas son la mejor de las confirmaciones de que has hecho bien alejándote de un perfil tóxico.

Da el paso, una vida libre de tóxicos es posible. Lo mereces.

Puedes descubrir otros consejos para pensar bonito de Tomás Navarro (@tomasnavarropsi en instagram) en su obra 'Tus líneas rojas' .