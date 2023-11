La confesión del Dibu Martínez sobre su fundamental decisión que lo llevó a la selección

lunes 06 de noviembre de 2023

Emiliano Martínez tuvo que luchar bastante para llegar a la selección. Hace algunos años, en el Arsenal de Inglaterra no tenía lugar y por eso decidió buscar un nuevo club. El arquero campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022, reveló que tuvo una discusión con Mikel Arteta y ahí se fue al Aston Villa.

En una entrevista con L'Equipe de Francia, reveló lo que le pasó en los Gunners. "Tuve una discusión con Mikel Arteta, mi entrenador en Arsenal, y le dije que mi sueño era jugar en la Selección pero que para eso me tenía que ir", indicó.

Y cerró: "No le gustó pero lo entendió, me dijo que me daría un bono de salida y Aston Villa apostó por mí, gracias a este club pude conseguir mi objetivo". Finalmente, se convirtió en un pilar de los Villanos y despertó el interés de muchos clubes de Europa