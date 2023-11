Qué famosos serán los padrinos de las gemelas de Daniela Celis

Finalmente, Julieta remarcó: “¡Amo ser madrina! ¡Qué emoción!”. Y le aseguró a Daniela que iban a estar “siempre juntas” como cuando estaban en la casa más famosa del país donde se hicieron amigas. “Te amo”, le puso. Por otra parte, la actriz arrobo a Medina y le escribió una dedicatoria: “Te quiero y te felicito por la linda persona que sos”.

¿Cómo fue la elección de los padrinos? “Las madrinas fueron las únicas dos personas que me habían pedido ocupar ese rol. Y me lo pidieron un montón de veces, así que un poco se lo esperaban. Con mi hermana teníamos un pacto hecho desde chicas, así que tenía que ser ella. Y Juli me llenó de videos diciendo que quería que la eligiera a ella. Así que un poco se lo esperaban. Pero para los varones fue sorpresa, no tenían ni idea hasta ese momento”, le contó Daniela a Teleshow una vez finalizado el festejo.