A los 35 años, murió Evan Ellingson, la estrella infantil de Hollywood

Según informan los medios internacionales, Evan Ellingson murió en su casa de San Bernardino. El cuerpo fue encontrado en su habitación y hasta el momento no se confirmaron las causas de su muerte.

La trayectoria de Evan Ellingson

Evan Ellingson comenzó su carrera a los 13 años cuando consiguió un papel en una película para televisión y una aparición como invitado en Hospital General. Después de algunas apariciones televisivas más, logró protagonizar Titus, That Was Then, Bones y 24, entre otros.

Entre sus papeles más recordados se destacan Cartas desde Iwo Jima, donde encarnó a un joven soldado, y en My Sister’s Keeper, que se estrenó en 2009, donde interpretó al hijo adolescente del personaje de Cameron Diaz.

Además, tuvo un papel recurrente como Kyle Harmon en CSI: Miami, ficción en la que interpretó al hijo de Horatio Caine y Julia Winston. Su personaje debutó en la sexta temporada y duró 18 capítulos.

Luego de eso, tuvo varias apariciones en películas, tales como Confession, Time Changer, Walk the Talk y Rules of the Game. Sin embargo, hace más de una década que se había alejado de las cámaras y los flashes.