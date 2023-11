Un patrullero atropelló y mató a un nene de 9 años

lunes 06 de noviembre de 2023

Un nene de 9 años murió, mientras que su hermano, de 5, sufrió heridas de diversa consideración cuando las motos en las que viajaban fueron embestidas por un patrullero en la localidad bonaerense de Villa Fiorito, partido de Lomas de Zamora.

Por la muerte de Felipe Bautista Yedro hay un policía de la Bonaerense de 21 años detenido, mientras que el otro agente involucrado en el siniestro fue acusado de lesiones y era indagado este lunes.

Según se informó, todo comenzó cuando Agustín Pogonza y Tomás Yedro, primos entre sí, iban a bordo de su motocicletas tras haber estado viendo el partido de la final de la Copa Libertadores junto a familiares.

Fuentes del caso indicaron que, junto a Pongonza viajaba en la parte trasera de la moto su sobrino, de 5 años, mientras que Yedro era acompañado su hermano de 9 años.

Al llegar a la calle Necol 1903, el primero de los vehículos fue embestido por un patrullero y el nene de 5 años sufrió diversas heridas y quedó tendido sobre la vía pública.

Ante esta situación, Yedro se acercó para ayudar y trasladar al menor a un hospital, pero cuando se disponía a iniciar su recorrido hacia un centro de salud, con sus dos hermanos en la parte trasera, fue chocado por ese mismo patrullero, que estaba haciendo una maniobra marcha atrás para irse del lugar.

Como consecuencia de ese segundo impacto, el nene de 9 años identificado como Felipe Bautista Yedro, falleció a raíz de las graves heridas sufridas, mientras que el otro menor fue llevado a la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Lomas de Zamora donde fue asistido y se comprobó que está fuera de peligro.

El policía de la Bonaerense que conducía el patrullero que mató a Felipe quedó detenido a la espera de ser indagado este lunes por el titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 10 especializada en Delitos Culposos, Carlos Patricio Pérsico, quien calificó el caso de manera provisoria como “lesiones culposas y homicidio culposo agravado”. La investigación quedó en manos de la Gendarmería Nacional (GNA).

El policía que conducía el patrullero que embistió la moto de Pogonza fue acusado del delito de lesiones agravadas y está en libertad. También será indagado este lunes por el fiscal Pérsico, ampliaron las fuentes consultadas por este medio.

Por otro lado, la UFI N°8 investiga la presencia de los patrulleros en la zona donde murió Felipe. Según trascendió, alguno “no estaba en su jurisdicción” y “tampoco correspondía a su horario habitual de trabajo”.

En diálogo con Crónica TV, Tomás Yedro, hermano del fallecido y quien manejaba la moto, relató lo vivido: “Estábamos con mi primo y mis hermanos volviendo a nuestra casa. Veníamos de ver el partido de Boca. A mi primo lo perdí de vista porque lo chocaron antes”.

Y siguió: “Tratamos de ayudar al más chiquito: lo subí a mi moto y, cuando me estaba yendo, el policía salió en reversa y me chocó a mí también. Mi moto iba en marcha, el policía me llevó puesto, yo no lo vi. Lo único que queremos es justicia”. /Diario Popular