Margarita Barrientos: “Voy a votar a Milei"

lunes 06 de noviembre de 2023

Margarita Barrientos, fundadora del comedor Los Piletones, dijo hoy que en el balotaje votará a La Libertad Avanza, cuya fórmula presidencial está conformada por Javier Milei y Victoria Villarruel. “Necesitamos un cambio”, explicó Barrientos durante una entrevista en el programa Gente de a pie, emitido por Radio Nacional. Agregó que nota un “clima social de desesperación” y que cree que confiar su voto a “alguien nuevo” puede revertir la situación.

“Voy a votar a Milei porque ya tenemos a lo que nos está haciendo sufrir terriblemente y yo creo que la gente tiene, como dije cuando Mauricio (Macri) se postuló para presidente, que tener un cambio, que en este caso es conocerlo a Milei, hacer otra experiencia. Si le va bien o le vaya mal, en cuatro no la gente no lo va a votar, pero la gente quiere ver un cambio”, dijo Barrientos al ser consultada sobre cuál será su voto el próximo 19 de noviembre.

Y agregó: “Yo no quiero que me diga que es lo que tengo que hacer, quiero un gobierno que este al lado mio, yo quiero un gobierno que trabaje por la educación y por la seguridad”.

Explicó que, de todos modos, no está de acuerdo con todas las propuestas del libertario como, por ejemplo, los vouchers para la educación. “No estoy de acuerdo con tener un voucher para mandar a mis hijos a la escuela ni tener un voucher para atenderme en el hospital, pero estoy segura que eso no va a suceder”, aclaró.

Barrientos está convencida de que a pesar de que este tema es uno de los caballitos de batalla de Milei, es solo una promesa de campaña que no llegará a concretarse. “No, no me dan miedo estas propuestas, lo mismo han dicho de Macri, que iba a sacar los planes, que iba a privatizar todo y acá estamos, seguimos viviendo”.

Barrientos e Isidro, su marido, abrieron un comedor comunitario al sur de la Ciudad, en el barrio conocido como “Los Piletones”, en 1996, hace 27 años. Pasaron de dar de comer a unas 15 personas a elaborar 5 mil platos diarios en 2020, plena pandemia. El comedor fue el inicio de una gran obra que hoy se llama Fundación Los Piletones.

En 1999, tres años después de haber empezado su obra solidaria, Barrientos fue reconocida como “Mujer del Año” por la Feria de las Naciones y Mirtha Legrand la visitó en el comedor. A esa altura, cuando servía alimento a unas 300 personas, ya era una voz de referencia en cuestiones sociales, un termómetro que tocaron todas las gestiones de Gobierno.

Mauricio Macri era habitué del comedor de Barrientos. En 2015, recién electo Presidente, visitó la Fundación en la víspera de Navidad. Dijo que lo hacía cada año en los últimos “seis o siete años”. Barrientos se mostró afín a la gestión macrista hasta que en febrero de 2020 dijo que “se sentía defraudada por Macri”.

Fue durante una entrevista que concedió al canal América: “Yo creí en Macri en los aspectos en los que la gente creyó, en los que creímos todos, en el sentido de dar trabajo, de luchar contra la necesidad y el hambre de la gente, de que lugares a los que nadie entraba se pudiera entrar”, dijo.

Le reclamó, además, que desde que había dejado la presidencia no se contactó más. En aquella nota le preguntaron si volvería a acompañar a una espacio político, tal como lo hizo con el macrismo. “No apoyo más a nadie”, respondió Barrientos. Durante la entrevista explicó también que la Fundación se mantiene con el aporte del gobierno porteño tanto con alimentos y subsidios. /El DiarioAr