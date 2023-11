Milei reunió a su equipo para bajar la tensión por apoyo de Macri

martes 07 de noviembre de 2023

Todavía perdura el descontento en la oposición por el acuerdo entre el candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, y el ex jefe de Estado y fundador del PRO, Mauricio Macri. El principal foco de conflicto se da en Juntos por el Cambio, en especial entre los radicales, pero también hay un sector del partido amarillo que se opone.

El caso es que también hay rechazos entre los propios libertarios, sobre todo en las bases, ya que consideran que Milei traicionó sus principios y se “unió a la casta”. La semana pasada circuló un comunicado donde se anunciaba una ruptura entre los legisladores electos de LLA, aunque luego los propios protagonistas desmintieron haberlo firmado.

En este escenario, el candidato libertario se reunió este lunes con los legisladores electos de La Libertad Avanza. Desde el entorno de Milei señalaron a este medio que la reunión no fue con motivo de ese comunicado ni del presunto malestar interno. El objetivo del encuentro fue diagramar los últimos días de campaña, los poco más de 10 días que quedan antes del balotaje que lo puede convertir en presidente.

De esta manera, a las 21 y en el Hotel Libertador -que también ofició de sede de campaña- el líder libertario encabezó la cumbre con los legisladores nacionales electos por LLA. Participaron los ocho que ingresarán al Senado y los 34 que serán parte de la Cámara baja y se sumarán a los 3 actuales.

Durante el encuentro, que se realizó en el Hotel Libertador, el candidato presidencial y los legisladores afinaron el trabajo de las últimas dos semanas de campaña. Se hizo eje en el trabajo en territorio y la fiscalización en cada uno de los distritos. Los representantes legislativos profundizaron sobre la situación en cada una de las provincias.

Estuvieron, entre otros, Bertie Benegas Lynch, Marcela Pagano, Oscar Zago, Celeste Ponce, Romina Diez, Martín Menem, Guillermo Montenegro, Bartolomé Abdala, Santiago Santurio y Nicolás Mayoraz.

Antes de esta reunión, Milei realizó una caravana de autos en las localidades bonaerenses de Ciudadela y Ramos Mejía en el marco de lo que en ese espacio denominan “tour de la libertad”.

En la convocatoria se pidió a los participantes que lleven banderas argentinas, un pedido que comenzó a realizarse luego de las elecciones generales y, tras el acuerdo alcanzado con el expresidente Mauricio Macri y la titular del PRO, Patricia Bullrich.

Este sábado, Milei también recorrió la localidad de Martínez y encabezó un acto en Palomar. “Lo que está en juego en esta elección es la continuidad de este modelo de la decadencia, el modelo de la casta que consiste en inflación, desabastecimiento y privilegios para los amigos, o terminar con la decadencia”, aseguró Milei. “Massa es el candidato del status quo. Es el candidato de la continuidad”, remarcó.

Y sentenció: “La Argentina se encuentra frente a una crisis histórica producto de la fiesta populista. Hoy llegó el momento de pagar la factura. La discusión es quien paga la fiesta: la pagan los argentinos de bien o la pagan los amigos de Massa, o sea la política, los empresarios prebendarios, los sindigarcas, entre muchos otros”. Se espera que las caravanas se repitan en el transcurso de la semana desde distintos puntos.

Guillermo Francos, el principal asesor político de Javier Milei

El principal asesor político que tiene Javier Milei, Guillermo Francos, estuvo la noche de este lunes en Desde el Llano (TN). “Es una campaña sucia, Javier fue atacado fuertemente por el gobierno de distintos puntos de vista. La grieta que algunos intentamos superar a través de una propuesta de diálogo no tuvo correlato en la posición que expresa Massa con la campaña del miedo que generó”, dijo quien sería el futuro ministro del Interior en el caso de que el libertario llegue a la presidencia.

“Tenemos el debate donde seguramente Milei va a refutar todo lo que dice Massa, o lo que viene diciendo. Ayer lo veía en un programa, donde se puso bastante nervioso y se enojó bastante. Pero donde no tenía respuestas para muchas de las cosas que se le preguntaban, volvía a reiterar temas que ya desde LLA yo mismo y el propio Milei desmentimos totalmente. El tema del tráfico de armas, de la venta y tráfico de órganos, de la instrucción pública y la educación pública”, continuó.

En este sentido, remarcó: “Son todas mentiras que Milei no dijo en el sentido que le atribuye Massa y que le hace decir a mucha gente de manera de insuflar este miedo a la figura de Milei. No se juega con la democracia, no se juega con las sospechas de que pueda haber fraude electoral. Una elección en una instancia como esta tiene que ser absolutamente transparente. Gane quien gane, no tiene que generar duda en el resultado”.

Con respecto a la polémica que se generó por la decisión del Gobierno de no pasar el feriado del 20 de noviembre, señaló: “Es una nueva artimaña, porque piensan que por ahí votantes de Milei se van a ir los tres días de vacaciones. Que los que se van son más votantes de Milei que de ellos. Es una especulación barata”.

A su vez, consideró que lo que el Gobierno debería privilegiar es que “haya una elección con la mayor cantidad de votantes posibles”. Y agregó: “Nosotros queremos que vote la mayor cantidad de gente posible porque llevamos 40 años de democracia y hay un cuestionamiento al sistema político muy grande, pero no hay un cuestionamiento a la democracia”.

“No pongamos en duda la transparencia de un acto electoral, no fomentemos esta idea de que se pone un día feriado o que hay un día feriado en el medio de una elección para evitar que vayan más votantes de uno que de otro. Mantener la transparencia y la vigencia de las instituciones y del sistema republicano de gobierno es un activo que la Argentina no puede perder”, cerró.