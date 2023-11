Estela de Carlotto calificó a Javier Milei como "personaje siniestro"

Carlotto evitó opinar sobre la candidata a vicepresidenta por el espacio libertario, Victoria Villarruel, e indicó: "No me importa lo que diga esa señora de mí, ni me interesa, yo sé quién soy… Voy a hacer mi obra para que nunca más se repita la dictadura".

Por otro lado, la referente por los derechos humanos elogió a Sergio Massa, candidato presidencial por Unión por la Patria (UxP), a quien calificó como una "persona preparada" para ejercer el cargo de jefe de Estado

Carlotto se refirió también a la influencia de Milei en los votantes jóvenes y enfatizó: "Los jóvenes han llegado a seguir a este hombre, es un tipo que entusiasma a un joven porque dice barbaridades".

No obstante, aclaró que "no tengo miedo”, afirmando que “tengo fe, confianza y creo que va a ganar el mejor, que es Massa. A Massa lo conocemos, porque es un funcionario, es una persona clara y está preparada", resaltó. "Cuando sea presidente, todos los vamos a acompañar. Él va a hacer lo que dice, no nos va a engañar", agregó.

Por último, destacó el trabajo de las Abuelas y afirmó: "No tenemos odio, rencor ni venganza. Nuestro lema es memoria, verdad y justicia. Convencidas de que tenemos que llegar a quienes fueron y reciban el castigo de la ley"./ Minuto Uno