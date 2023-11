Farmaceúticos dejarían sin efecto los descuentos de obras sociales

martes 07 de noviembre de 2023

Como en un efecto cascada, los distintos eslabones del sistema de salud parecen entrar en situaciones críticas que afectan a los pacientes. Ahora las farmacias de la provincia de Buenos Aires comenzaron a restringir la venta de remedios a los afiliados de obras sociales y prepagas por problemas “financieros” que arrastran desde hace meses.

Según informaron en el Colegio de Farmacéuticos y en la Confederación de Farmacias Bonaerenses (Cafabo) ya hay comercios que “suspendieron la dispensa” porque la inflación y la “volatilidad” de precios complicaron el funcionamiento del negocio.

La queja se resume con este ejemplo: los locales deben vender al precio de hoy con un descuento que exigen las prepagas o las obras sociales; deben presentar esa liquidación a fin de mes y cobran esa boleta en 60 ó 90 días. “Con las fluctuaciones de precios que se registran es imposible funcionar de esa manera”, coinciden las entidades.

Por eso, iniciaron negociaciones con las prestadoras para conseguir una reducción en los plazos de pago. Mientras, crecen los inconvenientes en los mostradores.

Los más afectados: afiliados de PAMI y de la obra provincial, IOMA. Representan –ambas entidades- el 70% de la comercialización que se ejecuta en farmacias.

Pero ya comienzan a registrarse inconvenientes en la entrega de remedios recetados. “Los farmacéuticos comienzan a restringir la dispensa o deciden no vender a quienes no son clientes”, explicó Adrián Mazza, director ejecutivo de Cofoba.

“Nosotros no podemos cobrar copagos u otra variante para mejorar los precios, que están fijados por nomenclatura y que no podemos ajustar”, argumentó el directivo.

Esa modalidad, la del cobro de un plus se comenzó a extender entre los médicos de todo el país. Son variantes para mejorar los honorarios que les pagan las obras sociales. Y van de los 3.000 a los 6.000 pesos.

Este lunes se informó que los bioquímicos también decidieron apelar al extra para mejorar los honorarios. Pedirán entre 3.000 y 5.000 por encima del bono que autorizan obras sociales y prepagas, según informó la Confederación Unificada Bioquímica Argentina (Cubra).

El copago está extendido en casi todas las especialidades. Lo piden odontólogos, cardiólogos o pediatras. No hay unanimidad en las prepagas sobre el eventual reembolso de ese dinero que debe poner el afiliado. Además, los profesionales son reticentes a hacer facturas sobre esa liquidación.

Conflicto en el mostrador

A estas dificultades, obstáculos y encarecimiento del servicio, a los afiliados se suma ahora la dificultad en la farmacia.

Hace varios meses que las entidades nacionales intentan negociar con PAMI un acortamiento en los plazos de pago. En ese trámite están la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (Facaf) y la Confederación (Cofa). Por ahora no hubo resultados. “PAMI está al día con los pagos, pero sigue registrando ese desfasaje que licua la rentabilidad”, dicen en Facaf.

Alejandra Gómez, presidenta del Colegio provincial explicó, “Nosotros estamos sosteniendo lo que más podemos el sistema porque no queremos dejar a los pacientes sin medicamentos. Pero muchas ya no pueden resistir y dejan de entregar algunos productos”, explicó la profesional.

Aseguró que IOMA está sin deudas, pero paga a 75 días de la liquidación. O sea puede haber hasta tres meses desde que se retira el remedio hasta que llega el dinero.

Por caso, desde mediados de agosto hasta los primeros días de noviembre hubo dos “tarifazos” de las droguerías. Después de las PASO (13 de agosto) aumentaron un 20% promedio todas las listas.

En el medio hubo un acuerdo con el gobierno para mantener esas cifras, pero venció el 31 de octubre y desde entonces asomaron nuevos listados con incrementos de entre 15 y 25%.

“Tenemos que modificar los plazos de pagos y eso también alcanza a las prepagas”, aclaró Gómez.

Por ahora no hay previsiones de medidas de fuerza. Pero en la entidad advierten que “esta semana el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires seguirá ofreciendo alternativas para superar esta situación, pero notificará la suspensión del crédito a las obras sociales que adeuden prestaciones”.

O sea: no entregaría remedios a afiliados de esas entidades medicinales. Por ahora no se conoce cuáles serían. Pero se daría un listado si el conflicto escala y no se encuentra la salida esperada por los farmacéuticos. / Clarín