Odio el deporte y hacer ejercicio, ¿Qué hago?

martes 07 de noviembre de 2023

Eso de que para estar realmente sanos hay que moverse ya nadie lo discute. Pero mientras hay grandes aficionados al deporte, que lo hacen por gusto, y también hay personas que lo practican con regularidad por obligación; existe un tercer grupo que está firmemente convencido de que «no ha nacido» para ello. «No me gusta», «no me va», «no se me da bien», «lo mío es otra cosa» o «no he encontrado el deporte que me enganche, o que me motive» son frases a las que se sujetan para eliminar la actividad física de sus vidas.

¿Sería posible convencerles de que merece la pena hacer ejercicio? Hablamos de todo esto con la entrenadora Ale Llosa.

Ale Llosa (@alellosako en instagram) es la fundadora del método KO (@iliveko en instagram) que une cuatro disciplinas: boxeo, artes marciales, 'bootcamp' y yoga. Su historia es llamativa, pues pasó de ser una directiva de unos grandes centros comerciales en Perú a diseñar su propio método de fitness, enseñarlo en su garaje y, a partir de ahí, crear un imperio del wellness que ya está presente en Perú, Chile, Colombia, Ecuador y España.

Su filosofía es 'Train for happiness' y se basa también en cuatro pilares que son los que ella considera que son necesarios para vivir en armonía. Estos son el deporte intenso, la conexión interior, la alimentación consciente y la actitud positiva.