Sergio Massa: “Mi ministro de Economía no va a ser alguien de mi fuerza política”

martes 07 de noviembre de 2023

Sergio Massa adelantó hoy que, en caso de imponerse en el balotaje del próximo 19 de noviembre ante el libertario Javier Milei, designará como ministro de Economía de su futuro gobierno a un dirigente que no integre Unión por la Patria.

“Mi ministro de Economía no va a ser alguien de mi fuerza política, va a ser alguien de otro sector político”, aseguró Massa en una entrevista con radio Cadena 3. En esta línea, además, destacó su convocatoria a una gestión de unidad nacional, porque representa “una nueva etapa para la Argentina”, adelantó que la mitad del directorio del Banco Central será “del principal bloque de la oposición, para que haya control”, y avizoró un 2024 con “bajo nivel de vencimientos, alto nivel de exportaciones”. “Eso va a revaluar la moneda y bajar la inflación”, consideró.

Muchas gracias Córdoba!!! Con los cordobeses y las cordobesas, con el campo, la industria y los trabajadores, vamos a construir la Argentina de la Unión Nacional. 🇦🇷❤ pic.twitter.com/1r3uvqHrKU — Sergio Massa (@SergioMassa) November 7, 2023

Córdoba, una provincia adversa al oficalismo

El candidato y actual ministro de Economía viajó, ayer, a Córdoba, uno de los distritos más adversos al oficialismo. Lo hizo junto al ex gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey, pare reforzar su idea de gobierno de unidad nacional, con la incorporación de dirigentes de diversos espacios políticos. También aprovechó para diferenciarse de Milei.

“No creo que para Córdoba sea lo mismo que haya educación pública o que le cobren la universidad, como plantea el otro candidato; no creo que sea lo mismo liberar los precios del combustible y no creo que sea lo mismo para los cordobeses vivir en una sociedad donde haya venta libre de armas o donde nos hagamos cargo de enfrentar a la inseguridad”, enfatizó.

Fuente: infobae