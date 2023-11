Lollapalooza Argentina 2024: se confirmó el lineup con una impresionante grilla de artistas

#LollaAR 2024 contará además con la banda indie Phoenix, el diamante del pop argentino Miranda!, el legendario cantante Cristian Castro, el mexicano León Larregui, la banda británica de hits bailables Jungle, el reconocido DJ y productor Diplo, más electrónica de primera con el trío Above & Beyond, el regional mexicano de Grupo Frontera, el dance de Meduza, el house del DJ y productor australiano Dom Dolla y el pop provocador de la artista británica-japonesa Rina Sawayama.

El rock dirá presente en múltiples facetas, con psicodelia de la mano de King Gizzard & the Lizard Wizard, en el cruce con la electrónica con los locales y ascendentes Peces Raros, en plan alternativo con Nothing but Thieves, y los ascendentes Winona Riders, Mujer Cebra y Blair.

La electrónica crece en el festival y suma nombres internacionales como el del dúo francés The Blaze, ZHU, cantante y productor norteamericano de origen chino, Timmy Trumpet y su electro house, y el dúo canadiense Loud Luxury, así como con representantes locales como el DJ y productor Mariano Mellino, Franzizca, aportando una cuota de techno al festival y la ecléctica Anita B Queen. Habrá también punk jazz, darkwave y trip hop de la mano de su rey indiscutido King Krule, R&B del mexicano/estadounidence Omar Apollo.