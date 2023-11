“Bebía casi hasta desmayarme”, declaró Wayne Rooney

martes 07 de noviembre de 2023

Debutó a los 16 años con el Everton, lo llamaron a los 17 de la Selección de Inglaterra y a los 19 fichó por el Manchester United en donde se convirtió en uno de los referentes históricos de la institución tras disputar 559 partidos y consolidarse como el máximo goleador de la historia del club.

Sin embargo, pese a ser un ejemplo como futbolista para cualquier joven delantero, fuera del campo Wayne Rooney transitó una serie de problemas, en su mayoría ligados al consumo de alcohol. Recientemente, en diálogo con el legendario rugbier británico Rob Barrow reveló algunos de los momentos más duros que le tocó vivir.

“He tenido muchos desafíos diferentes tanto dentro como fuera del campo y mi liberación fue el alcohol”, aseguró el actual entrenador del Birmingham inglés en el podcast Seven y agregó: “Cuando tenía 20 años pasaba un par de días en casa sin salir. Bebía casi hasta desmayarme”.

Su ascenso fue meteórico dentro del fútbol profesional y su entorno fue creciendo a medida que iba obteniendo sus primeros reconocimientos. “No quería estar rodeado de gente porque a veces me sentía avergonzado y otras veces pensaba que les decepcionaba. Al final, no sabía de qué otra manera lidiar con eso, así que elegí el alcohol para tratar de superar mis problemas. Había gente con quien podía hablar, pero decidí no hacerlo y traté de solucionarlo yo mismo”, reconoció.

El futbolista inglés tuvo varios episodios desafortunados ligados al alcohol, incluso estuvo cerca de perder a su familia por ello. Sin ir más lejos, en 2017 fue detenido por la Policía en un control ocasional vehicular manejando en estado de ebriedad. Los límites de alcoholemia excedían lo permitido y quedó detenido.

En el 2016, Rooney protagonizó otro suceso conflictivo por exceso de alcohol cuando irrumpió en una boda que se celebraba en el hotel donde concentraba la selección de Inglaterra. Meses más tarde, fue noticia por haber gastado más de 600 mil euros en un casino en menos de dos horas.

“Cuando bebes alcohol y no tomas la ayuda y guía de otros, realmente puedes quedar en un lugar bajo y yo estuve así durante algunos años. Afortunadamente ahora no tengo miedo de ir y hablar con la gente sobre algunos problemas que pueda tener”, sentenció el icónico ex futbolista.

A lo largo de los años, el inglés logró forjar una exitosa carrera deportiva en la que conquistó 17 títulos con los Red Devils entre los que destacan una Champions League, un Mundial de Clubes, cinco Premier League, una Europa League y 1 FA Cup. A su vez, también fue premiado como el Mejor Futbolista de la liga inglesa en cuatro ocasiones y el mejor futbolista inglés del año en 2010.

Tras anunciar su retiro en 2021, Rooney se abocó de lleno a su faceta como entrenador y tomó las riendas del Derby County en la tercera división del fútbol ingles. Luego, en julio del 2022 fue nombrado como técnico del DC United de la MLS, club del cual se desvinculó en octubre para unirse al Birmingham City, del Championship (Segunda división inglesa).