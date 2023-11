El Kun Agüero anunció que un reconocido jugador será copropietario de su equipo

martes 07 de noviembre de 2023

Este martes fue Sergio Agüero el que confirmó la noticia después de un fin de semana cargado de rumores. Finalmente, Lionel Messi se sumará a Krü Esports el club de esports que fundó en 2020. “Ahora somos dos”, anunció el ex futbolista en sus redes sociales para darle la bienvenida a su amigo.

Según explicó en un video compartido hace instantes, el equipo tendrá ahora dos dueños, el Kun y Leo. “¿Por qué no soy más el dueño de Krü? Porque ahora somos dos”, informó el ex delantero de Manchester City en un clip de tres minutos que cierra con la aparición de Messi, mirando el video desde su computadora, tomando a agua y diciendo: “Bueno, vamo’ a jugar”, la frase que popularizó el Kun y que es a su vez el slogan de su equipo. En la actualidad, Krü cuenta con equipos de FIFA, League of Legends (LOL), Valorant masculino y femenino y Rocket League, algunos de los videojuegos más populares del mundo.