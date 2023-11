La Matanza: un remisero fue asesinado de un balazo por la espalda

martes 07 de noviembre de 2023

Un remisero fue encontrado asesinado en un barrio periférico de la localidad de González Catán, en el partido de La Matanza. La víctima fue identificada como Héctor Jorge Abraham Almirón. Tenía 39 años y lo mataron de un tiro por la espalda. Se desconoce si fue atacado en el marco de un hecho de inseguridad o si existió otro móvil para el crimen. Por lo pronto, lo que sucedió es un misterio.

El cuerpo de Almirón fue hallado el lunes por la noche cerca de la esquina de la avenida Doctor José Equiza y la calle Esteco del barrio de Villa Dorrego, una zona de casas bajas y calles de tierra. La Policía fue hasta allí tras el llamado al 911 de un vecino que vio al remisero tendido en el suelo, a unos metros del auto con el que trabajaba haciendo viajes, un Renault Logan negro modelo 2008.

Al llegar al lugar, los oficiales de la Comisaría 4ª Sur se toparon con una escena llamativa: el vehículo tenía el motor en marcha y las puertas abiertas. También las luces encendidas. El personal de Científica que trabajó allí determinó que el cadáver de Almirón presentaba una herida de arma de fuego en el dorso, provocada por un proyectil aparentemente calibre .32, según pudo saber Infobae.

La investigación del caso está en manos del fiscal Matías Folino, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Temática Homicidios Dolosos del Departamento Judicial La Matanza. Efectivos de la comisaría local y de la DDI del distrito llevan a cabo diversas medidas para tratar de esclarecer el hecho.

Fuentes del caso señalaron a este medio que en la zona del hallazgo no hay cámaras de seguridad que pudieran haber registrado lo sucedido. Por eso, los investigadores se concentraban en buscar y analizar imágenes de las calles aledañas. También estaban en la búsqueda de testigos que hayan visto o escuchado alguna discusión previa. Mientras tanto, esperaban los resultados de la autopsia al cuerpo.

Por el momento, no hay una hipótesis concreta del crimen. “El móvil no está claro aún. Podría tratarse de un hecho de inseguridad o no”, contó un detective. La posibilidad del robo se sustenta en que, entre las pertenencias de Almirón, los policías encontraron la billetera con toda la documentación, pero no hallaron ningún teléfono celular en la escena.

Un mes atrás hubo otro caso de una víctima que fue asesinada por la espalda en González Catán. A Leonor Isabel Morales, de 67 años, la atacaron frente a un comercio ubicado sobre la calle Arias al 3800, del barrio El Talita. Delincuentes le dispararon para robarle el auto.

Ese homicidio ocurrió a mediados de octubre, cuando la víctima esperaba a bordo de su vehículo que su hija y su nieta salieran de trabajar. La mujer había estacionado su Gol Trend gris frente al local. En ese momento, dos ladrones armados la sorprendieron en la vereda, le apuntaron al pecho y abrieron fuego. El plomo atravesó sus pulmones y el corazón.

Tras el ataque, los asaltantes huyeron en el auto de la víctima, mientras que la mujer baleada fue asistida por sus familiares y trasladada al Hospital Simplemente Evita, donde murió a causa del disparo. Un video, que circuló en redes, muestra el momento en el que se llevan el auto.

Días más tarde fueron detenidos tres menores, de entre 15 y 17 años. Fue luego de que el Gol Trend fuera ofrecido a la venta por Instagram. Un familiar de la víctima contactó al vendedor, se hizo pasar por un interesado. Esto dio lugar a un operativo de la Policía en el que se capturó a los sospechosos y se recuperó el vehículo. /Infobae