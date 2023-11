Sorpresa: Scaloni convocaría a un lateral español para las próximas fechas de eliminatorias

miércoles 08 de noviembre de 2023

Afalta de una semana para lo que será el inicio de la última doble fecha del año en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, la Selección Argentina se prepara para conocer a sus próximos convocados. Allí, de cara a los duelos ante Uruguay y Brasil, el equipo de Lionel Scaloni podría presentar la inclusión del español Pablo Maffeo, de Mallorca.

El lateral derecho nació en Barcelona pero tiene madre argentina y puede optar jugar para España, la Albiceleste o incluso para Italia. Sin embargo, según trascendió a través del medio español Relevo, el cuerpo técnico del combinado campeón del mundo ya se comunicó con él y, a la espera de resolver un tema burocrático, la intención es citarlo en la próxima convocatoria.

El cuerpo técnico de la Selección Argentina piensa convocar a Pablo Maffeo, español de 26 años, y está haciendo el trámite para que se pueda hacer.

Su mamá es argentina. Juega de lateral por la derecha.

Lo piensan porque Montiel no volvió a jugar desde que se lesionó y Foyth… pic.twitter.com/2sKr169gDI — Gastón Edul (@gastonedul) November 8, 2023

La razón detrás de esa decisión reside en que el DT de Argentina siente que, desde la lesión que Gonzalo Montiel sufrió en Lima -y por la que todavía no volvió a jugar-, no cuenta con un lateral derecho suplente. A ese problema se le suma que Juan Foyth no volvió a jugar desde sus problemas de hombro mientras que en la última fecha tuvo que improvisar con Lucas Martínez Quarta como defensor por ese sector del campo de juego

Maffeo, de 26 años, jugó en todas las categorías juveniles a nivel internacional para España, desde la Sub 16 hasta la Sub 21. Sin embargo, nunca jugó con el seleccionado Mayor. Así, si bien desde España indican que su intención era jugar para el combinado europeo, el llamado de la Albiceleste y la falta de oportunidades en la Furia cambiaron su voluntad.

Fuente: TyC Sports