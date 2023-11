Gerard Piqué habló de su separación con Shakira

En los trailers del próximo capítulo, el andaluz se atrevió a preguntarle al catalán sobre la cantidad de veces que tiene relaciones sexuales durante la semana. Tras miradas cómplices y risas entre los tres, el ex azulgrana contestó: “Yo estoy en más ahora”, después de que Joaquín le dijera “vamos a dejarlo en una”. “Estas rejuvenecido”, le replicó el conductor sorprendido.

Separación de Shakira

Entre otros temas, también hablaron del último gran episodio mediático que vivió el ex defensor, el cual recorrió el mundo por cómo sucedieron los hechos: su separación de la cantante colombiana Shakira. “Fuera de bromas, todas las historias tienen dos versiones ¿Por qué no conocemos la tuya?”, le planteó el sevillano. “Por qué no creo que sea necesario”, le respondió el ex defensor.

Al mismo tiempo, en otro video que circuló por las redes sociales, aparecen los tres protagonistas hablando sobre los haters virtuales. “Muchas veces, la gente se pasa tres pueblos, muchas veces. Esto estaría bien regularlo, porque así como a algunos nos afecta poco, a otros que yo conozco personalmente y no sólo en el ámbito del deporte, les afecta muchisimo”, explicó Piqué.