El INADI falló a favor de una tucumana que denunció a un boliche

Sofía Elizabeth Ortiz Andrada tenía 24 años en el verano de 2021. Como suele ocurrir cada año con miles de tucumanos, la joven viajó a Mar del Plata para disfrutar de la playa y escapar de las altas temperaturas.

Fue así que el 11 de enero de 2021 la tucumana, junto al grupo de amigas con las que había viajado, quisieron divertirse en uno de los boliches top de la ciudad balnearia y a ella le negaron la entrada. “Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, me largué a llorar y me puse súper mal. Mis amigas se tuvieron que ir del lugar, ellas estaban con mucha bronca por lo que me hicieron”, contó en ese momento la joven, quien en ese entonces era estudiante de Recursos Humanos y se desempeñaba como modelo.

El lugar en cuestión se llama Bruto y cuenta con una gran demanda de gente. Por este motivo, Sofía reservó previamente un espacio para diez personas y de esa manera no tener inconvenientes para ingresar. Esto no ocurrió, ya que en fila para ingresar el personal de seguridad del lugar comenzó a ponerle a cada una de las amigas de la joven una pulsera para entrar. Pero cuando llegó el turno de Sofía le dijeron que tenía que esperar. Luego le dijeron que el lugar era para mayores de 21 años, pero cuando ella acreditó -documento en mano- que tenía 24 años le exigieron abonar el precio de la entrada. A pesar de haber tenido una reserva que le aseguraba su pase sin cargo, la joven quiso pagar la entrada y desde el boliche volvieron a decirle que mirarían si había lugar dentro.

Ahora, casi tres años después, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo falló a favor de Sofía.

La joven contó sobre el fallo en las redes sociales

El fallo

“La denunciante considera que la negativa de permitirle el ingreso fue su aspecto físico y sobrepeso. Asimismo, refiere que sus amigas que se encontraban en el interior escucharon a la gente del boliche que decían que no podrían dejarla entrar por su sobrepeso, motivo por el cual considera que el trato a su persona fue discriminatorio y estuvo motivado en su aspecto físico”, comienza diciendo el documento.

“Detrás de los mandatos de belleza hegemónica se esconde la presión por adecuarse y encajar, situación que nos afecta de muy diferentes maneras, y afecta en mayor medida a los/las jóvenes que transitan diversos espacios con un precepto que no pueden alcanzar y que les generan malestar y sufrimiento como en el caso en análisis, apuntando a un mandato de belleza que, en este caso, resultó lesivo de los derechos de la Sra. Ortiz Andrada”, reza en otro de sus párrafos.