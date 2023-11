Rescatan un caballo enano a punto de ser sacrificado: "Es como un perro"

Pea no ha tenido una vida fácil. Este caballo, que llama la atención por sus pequeñas dimensiones, estuvo a punto de ser sacrificado. Se salvó, pero le quedaron varias secuelas como heridas en las patas delanteras, que le dificultaban el desplazamiento y le privaban de correr como cualquier otro ejemplar.

El caballo no terminó en una granja ni tampoco en un criadero. Fue adoptado por una familia que le ofrece todos los cuidados, pero que lo trata casi como si fuera un perro, gracias a su estatura, según recoge The Dodo.

World's tiniest horse tries to follow his dad to work every day — and sits on his lap at the dinner table ❤️ pic.twitter.com/WMsE68DY3e